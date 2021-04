O sindicato da função pública, CGFP, pede que professores e membros das forças de segurança tenham prioridade na vacinação contra a covid-19. Até agora o Governo tem recusado dar prioridade aos funcionários estatais, à exceção dos profissionais de saúde.

Sindicato quer prioridade na vacinação de professores e polícias

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) pediu esta segunda-feira para que as forças de segurança e professores sejam considerados prioritários na campanha de vacinação contra a covid-19. Temendo que "muitos candidatos não sejam vacinados antes do final do verão", a CGFP considera, no entanto, que ambas as profissões estão "na linha da frente", a par com o pessoal de saúde, este último o primeiro grupo a ser vacinado no país.



Para o CGFP, nem a abertura de uma lista paralela para voluntários entre os 30 a 54 anos que queiram tomar a AstraZeneca é insuficiente, uma vez que a vacinação "dos profissionais que mantêm a vida pública", nomeadamente os profissionais da educação e polícias, deveria ser mais rápida. Se a segunda toma só ocorre "dez a doze semanas após a primeira", o CGFP considera "que se perde tempo precioso" enquanto se aguarda a vacinação destes dois grupos essenciais.

Nem o Ministério da Educação nem o da Segurança Interna se manifestaram até à data sobre o comunicado e o Governo tem-se recusado a fazer uma lista de profissões prioritárias para a vacinação, com exceção dos profissionais de saúde.

No comunicado, o sindicato dos funcionários públicos refere ainda que está agendada uma reunião com o Governo a 3 de maio para discutir a medida. A ser implementada cerca de 10.900 professores e 2.200 policiais do Grão-Ducado poderiam ser inoculados contra a covid-19 a título prioritário.

A campanha de vacinação está agora na fase 5 e destina-se a pessoas entre os 55 a 64 anos (independente do trabalho), num total de seis fases. Até à data, mais de 176.432 doses contra a covid-19 já foram administradas no Grão-Ducado, sendo que 47.898 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.

