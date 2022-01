O sindicato relembra que no ciclo 1, a maioria das crianças não estão vacinadas e que também não há obrigatoriedade de usar máscara de proteção ao contrário dos ciclos 2 a 4.

Sindicato dos professores critica fim da quarentena no ciclo 1 do ensino fundamental

Susy MARTINS O sindicato relembra que no ciclo 1, a maioria das crianças não estão vacinadas e que também não há obrigatoriedade de usar máscara de proteção ao contrário dos ciclos 2 a 4.

Numa nota enviada aos pais, o ministério explica que caso haja casos positivos na turma da criança, esta deverá fazer um autoteste todos os dias, durante uma semana. O autoteste deverá ser feito com o consentimento dos pais e em casa, ou seja, não será na escola, como é o caso para as crianças dos ciclos 2 a 4. Assim, não é necessário colocar toda a turma em quarentena.

A quarentena só deverá acontecer a partir do sexto caso positivo na mesma sala de aula. Ora, para o sindicato dos professores, esta decisão política acarreta muitos perigos para os alunos e professores, sobretudo nesta altura em os números de novos casos são elevados.

Para além disso, os autotestes diários também não serão realizados na escola, mas em casa, sendo que este processo está baseado na confiança nos pais. Para o sindicato, só o futuro é que dirá se a estratégia resultou.

Atualmente, há inúmeras turmas, sobretudo do ciclo 1, em quarentena. O sindicato dos professores diz perceber que esta adaptação das medidas serve para evitar que haja muitas crianças em aprendizagem a partir de casa. No entanto, sublinha que este não é o momento ideal para alterações, com o número de infeções a bater diariamente novos recordes.

O sindicato questiona ainda que se o objetivo do Governo é que a epidemia chegue a toda a população através de uma nova vaga junto dos mais novos, então é preciso ser claro com os professores e com o resto da população.



