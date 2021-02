Sindicato da polícia acusou recentemente o ministro Henri Kox de prestar informações erradas sobre o número de agentes destacados para garantir a segurança no centro da cidade do Luxemburgo, em particular no bairro da Gare.

Sindicato da polícia "só está a lançar achas para a fogueira", diz ministro

Diana ALVES O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, reagiu esta quarta-feira às declarações do sindicato da polícia, que o acusa de prestar informações erradas sobre o número de agentes destacados para garantir a segurança no centro da cidade do Luxemburgo, em particular no bairro da Gare.

Segundo Henri Kox, o sindicato está apenas a "lançar achas para a fogueira". Num comunicado à imprensa, o ministro diz-se "estupefacto e dececionado com os ataques injustificados" do Sindicato Nacional da Polícia Grã-Ducal do Luxemburgo (SNPGL), acrescentando que as "afirmações não são dignas de um sindicato da polícia e não respeitam o código de deontologia adotado pela polícia em prol do respeito e diálogo".

Para o ministro, o recente comunicado de imprensa do sindicato, divulgado na segunda-feira, nada acrescenta ao debate atual sobre a segurança no centro da capital. Uma discussão que ganhou força depois de a autarquia da capital ter decidido contratar uma empresa de segurança privada para patrulhar as ruas da cidade. O ministro condenou a decisão, que chegou a qualificar de ilegal, e o sindicato da polícia, por seu lado, aponta o dedo ao ministério.

Na nota divulgada esta quarta-feira, Henri Kox diz que o SNPGL "apenas critica as medidas tomadas e não avança com qualquer proposta". Críticas que, no entender do ministro da Segurança Interna, desacreditam o seu trabalho e também o "excelente trabalho feito no terreno pela polícia". Na segunda-feira, o sindicato acusou o Henri Kox de inflacionar o número de agentes disponíveis para os bairros da gare, Hollerich e Bonnevoie, mas o governante não concorda, considerando, aliás, que desde o início do ano a polícia tem obtido "vários sucessos" nas suas operações de luta contra as drogas ilícitas.

Sobre o anunciado recrutamento de 200 agentes, o ministro faz também questão de esclarecer alguns pontos. Em causa está a intenção do ministro de enviar estes agentes para o terreno já no próximo ano, algo que o sindicato considera prematuro face à falta de experiência prática. Kox clarifica que a formação teórica e prática desses recrutas começa em abril deste ano, acrescentando que estes estagiários deverão integrar as diferentes unidades e a participar nas patrulhas enquanto 'terceiro membro'.



