Shisha cada vez mais popular no Luxemburgo

Susy MARTINS O cachimbo de água (shisha) tem cada vez mais consumidores no Grão-Ducado e são sobretudo jovens.

Vinte e nove por cento dos residentes entre os 16 e os 24 anos fumam a chamada shisha regularmente. Na faixa etária dos 25-34 anos, a taxa de fumadores do cachimbo de água é de 17%.

A Fundação Cancro está preocupada com o aumento desta forma de tabagismo no Luxemburgo, já que é tão nociva para a saúde quanto um cigarro. Em 2016, a taxa de fumadores de shisha, na faixa etária dos 16-24 anos era de 20%, uma subida de 9% em quatro anos.

No Grão-Ducado, 26% da população é fumadora. Cerca de metade (48%) não tenciona parar de consumir tabaco. Já não havia tão poucos fumadores com intenção de continuar a fumar no Luxemburgo há 12 anos. Em 2008, 60% dos fumadores tinham intenção de acabar com o vício do tabaco.

Na sondagem anual da Fundação Cancro sobre tabagismo, divulgada à margem do Dia Mundial Sem Tabaco que se assinala esta segunda-feira, fica-se ainda a saber que 33% dos cerca de 135 mil fumadores têm entre 18 e 24 anos e 35% entre 25 e 34 anos.



