Shakira acusada de fraude fiscal em Espanha

Cantora colombiana terá lesado o fisco em 14,5 milhões de euros.

A cantora colombiana Shakira, mulher de Piqué, central do Barcelona, foi acusada pelo Ministério Público de Espanha de fraude fiscal que exige o pagamento de uma fiança no valor de 19,4 milhões de euros. Tudo porque, de acordo com os cálculos da acusação, entre 2012 e 2014 a cantora terá lesado o fisco em mais de 14,5 milhões de euros num conjunto de seis crimes fiscais. A acusação é ainda dirigida contra um advogado de Nova Iorque que teria ajudado a artista a criar "uma teia societária" para ocultar rendimentos em paraísos fiscais. Do lado da cantora, contudo, todas as alegações são rejeitadas.



De acordo com a imprensa espanhola, a acusação refere que Shakira definiu a sua residência fiscal nas Bahamas naquele período quando estava a viver em Espanha ao lado do marido. A lei espanhola estabelece que um cidadão que passe pelo menos metade do ano e mais um dia no país deve considerar-se residente para efeitos fiscais, tendo de liquidar os correspondentes impostos em Espanha.



O diário El País cita uma parte da acusação onde se refere que a cantora "vivia em Espanha de maneira habitual", em Barcelona numa primeira fase e, mais tarde, numa casa que comprou em Esplugues, a qual é mencionada como "domicílio familiar" do casal. Quanto a viagens ao estrangeiro "foram feitas por motivos profissionais e com curta duração".



Cabe agora a um juiz tomar a decisão sobre a existência de provas suficientes para que Shakira seja submetida a julgamento.









