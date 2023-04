No Luxemburgo, há 11 feriados. O próximo é já na segunda-feira, dia em que se assinala a Segunda-feira de Páscoa.

Feriado

Sexta-feira Santa é feriado (só para alguns) no Luxemburgo

Diana ALVES No Luxemburgo, há 11 feriados. O próximo é já na segunda-feira, dia em que se assinala a Segunda-feira de Páscoa.

Este ano, a Sexta-feira Santa também é feriado no Luxemburgo, mas só para alguns.

Ao contrário do que acontece em Portugal ou Alemanha, a sexta-feira que antecede o Domingo de Páscoa não é feriado nacional. Porém, de acordo com a RTL 5 Minutes, o dia será de folga para os trabalhadores do setor bancário.

Procissão ao santuário de Fátima regressa a Wiltz Os fiéis voltam a juntar-se novamente naquela que é considerada a maior festa religiosa do Grão-Ducado.

Citando o sindicato que representa o setor, o ALEBA, a RTL escreve que a convenção coletiva do setor bancário prevê este ano dois feriados suplementares para os funcionários do ramo. Trata-se desta sexta-feira, dia 7 de abril, e da tarde do dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Segundo o site Les Frontaliers, este não é um privilégio novo. Já há muito que as empresas do setor davam folga aos trabalhadores neste dia, face ao baixo número de clientes a comparecerem nos balcões de atendimento.

Note-se que, no Luxemburgo, há 11 feriados. O próximo é já na segunda-feira, dia em que se assinala a Segunda-feira de Páscoa.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.