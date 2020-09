A região espanhola da Catalunha publicou um guia com o objetivo de travar a propagação do coronavírus durante as relações sexuais.

Sexo na pandemia é mais seguro em "espaços abertos" ou "sem contacto físico"

Ana Patrícia CARDOSO A região espanhola da Catalunha publicou um guia com o objetivo de travar a propagação do coronavírus durante as relações sexuais.

"Sexo e Covid-19, perguntas e respostas" é o nome do guia da Agência regional catalã de Saúde Pública que responde a questões que surgiram durante a pandemia do coronavírus, nomeadamente, no que respeita à prática de sexo seguro.

O guia assegura que "não há provas de que a doença seja transmitida através do sexo vaginal ou anal", mas adverte que durante o sexo é fácil expor-se "à respiração ou à saliva que transmitem o vírus".

Por isso, recomenda-se "não beijar ou trocar saliva com pessoas com quem não se vive" e "se se mantiverem práticas sexuais orais-anal, recomenda-se o uso de preservativos", pode ler-se.

Segundo o jornal El Mundo, o guia incita também a "tomar um duche ou lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo, lavar os brinquedos sexuais com água e sabão se forem utilizados, e desinfetar teclados e ecrãs se forem partilhados com alguém".

A melhor forma de evitar um possível contágio é "minimizar o sexo com não-parceiros", ou seja, com pessoas com quem não sen mantém uma relação estável.

No entanto, em última análise, a Agência Catalã de Saúde Pública é clara na recomendação da prática sexual mais segura: aquela que não implica contacto físico com outras pessoas, como, por exemplo, "a masturbação, o visionamento de vídeos eróticos, o sexting (envio de mensagens de cariz sexual) ou as reuniões sexuais virtuais".

Em relação ao locais escolhidos, "há menos riscos se as relações forem mantidas em espaços grandes, abertos e bem ventilados", aconselha o guia.





