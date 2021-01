Novas rotas serão implementadas até setembro de 2021 e estão a ser financiadas pelo Grão-Ducado.

Sete novas linhas de autocarros entre Luxemburgo e Bélgica

Ana Patrícia CARDOSO Novas rotas serão implementadas até setembro de 2021 e estão a ser financiadas pelo Grão-Ducado.

O ministro da Mobilidade belga, Philippe Henry, anunciou esta semana seis novas linhas entre o Luxemburgo e região belga da Valónia e uma outra que liga França ao Luxemburgo, com paragem na Bélgica.

"É necessário organizar um transporte público rodoviário eficaz" entre o Grão-Ducado e a Valónia, escreveu Philippe Henry, no Facebook esta semana. Os custos destas novas linhas estarão a cargo do Grão-Ducado. "Até setembro de 2021, serão implementadas sete ligações transfronteiriças gratuitas e totalmente financiadas pelo Grão-Ducado", pode ler-se.

Segundo o governante, as linhas são:

Linha 130: Bastogne - Ettelbruck2

Linha 161: Bastogne - Marnach3

Linha 173: Saint-Vith - Troisvierges

Linha 703: Mont-St-Martin - Athus - Aubange - Luxemburgo (Monterey)

Linha 801: Messancy - Luxemburgo (Sul)

Linha 901: Martelange - Luxemburgo ( Place d'Étoile )

Linha 950: Arlon - Ettelbruck Linha 950: Arlon - Ettelbruck

Para além destas rotas, duas ligações transfronteiriças diretas de Bastogne e da zona de Florenville (ambas na Bélgica) "também estão a ser estudadas". Além do novo projeto rodoviário, França e Alemanha tencionam criar uma linha ferroviária direta da Alemanha ao Grão-Ducado, passando por França. O projeto desde Sarre, na Alemanha, via Bouzonville e Thionville, em Moselle, até à Gare Central do Luxemburgo, iria beneficiar milhares de transfronteiriços. Mas para o Luxemburgo a prioridade é o 'Superbus' que ligará Esch a Audun-le Tiche.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.