Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas.

Sociedade 2 min.

França

Sessenta e nove "picadas" em discotecas desde dezembro na Bretanha

AFP Sessenta e nove picadas "misteriosas" foram registadas desde dezembro em discotecas e estabelecimentos similares na região administrativa da Bretanha (oeste de França) e no departamento de Loire-Atlantique, sem que nenhuma substância tóxica tenha sido descoberta, anunciou o Ministério Público num comunicado.

Sessenta e nove picadas "misteriosas" foram registadas desde dezembro em discotecas e estabelecimentos similares na região administrativa da Bretanha (oeste de França) e no departamento de Loire-Atlantique, sem que nenhuma substância tóxica tenha sido descoberta, anunciou o Ministério Público num comunicado.

"O motivo para estes atos, sem qualquer consideração associada, roubo ou violência, não foi identificado", escreveu o Ministério Público do Tribunal de Recurso de Rennes, cuja jurisdição abrange os cinco departamentos da histórica Bretanha.

"Náuseas e tonturas". Picadas misteriosas em discotecas causam preocupação em França Desde o início de abril foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas em França. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

Foram relatados quinze casos de picadas em Rennes, 43 em Nantes, quatro em Vannes, um em Lorient, quatro em Saint-Malo, um em Saint-Nazaire e um em Brest.

"Foram realizadas investigações, incluindo análises e perícias especializadas. Os resultados destas análises biológicas são todos negativos, tanto para o GHB (a droga conhecida como 'droga da violação') como para outras substâncias tóxicas", sublinhou o Ministério Público.

Contudo, a fim de dar uma "resposta coerente e global" a este fenómeno, o Procurador-Geral da República instruiu que os serviços de investigação fossem co-localizados com o seu "nível regional ou zonal".

Luxemburgo ainda sem casos registados

Em França, um clima de "psicose" instalou-se no mundo da vida noturna após dezenas de testemunhos, em várias regiões do país, evocando agressões através de picadas misteriosas que causaram suor, náuseas, vertigens e até vómitos.

Cerca de 60 incidentes semelhantes em discotecas foram comunicados à polícia (em zonas urbanas) desde o início de abril, informou uma fonte policial à AFP. O ato de picar não é necessariamente seguido de uma agressão sexual.

Picadas "misteriosas" em festas também já são investigadas na Bélgica Foram denunciados casos de sete mulheres que participaram recentemente numa festa em Rouvroy, na província belga de Luxemburgo.

Em Nantes, no Oeste de França, o Ministério Público registou 45 incidentes em dois meses e meio. Foram efetuadas análises toxicológicas para ver se a substância administrada era a mesma.

Na Bélgica, a polícia já recebeu queixas de sete mulheres, incluindo quatro menores, que participaram numa festa no passado sábado à noite em Dampicourt, uma aldeia na província do Luxemburgo, perto da fronteira francesa, informou o Ministério Público de Arlon.



Ao Contacto, o Ministério da Saúde luxemburguês disse que "por enquanto nada se sabe" sobre casos deste género no país. A Horesca, a federação que representa a hotelaria e a restauração no Grão-Ducado, afirmou que "este é um fenómeno que já existe há muito tempo em Inglaterra", mas que ainda não ouviu falar disso no Luxemburgo "até agora".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.