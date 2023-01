O CHR explica que as discussões "construtivas" com as equipas permitiram "um regresso gradual do pessoal", sobretudo enfermeiros, às urgências.

Serviços de urgência de Thionville retomam toda a atividade

AFP O CHR explica que as discussões "construtivas" com as equipas permitiram "um regresso gradual do pessoal", sobretudo enfermeiros, às urgências.

A atividade foi retomada, esta segunda-feira, na sua totalidade nas urgências do hospital de Thionville (Moselle), que, no final do ano passado, teve de se limitar a serviços essenciais, na sequência de baixas por doença de quase todo os seus profissionais.

"A partir desta segunda-feira, 16 de janeiro, o departamento de emergência do hospital Bel Air em Thionville reabre 24 horas por dia", anunciou o Centro Hospitalar Regional de Metz-Thionville (CHR) num comunicado de imprensa.

A 31 de dezembro, o CHR tinha alterado o funcionamento do serviço de urgência "devido aos numerosos pedidos de baixa por doença feitos pelo pessoal de enfermagem". Enquanto a gestão dos serviços essenciais permaneceu "operacional", os outros pacientes foram encaminhados para outras estruturas de saúde.

De acordo com fontes sindicais, 55 dos 59 enfermeiros e enfermeiras do departamento estavam na altura de baixa por doença. "As equipas estão exaustas e incapazes de fornecer cuidados de qualidade", disse um membro do sindicato à AFP.

Discussões "construtivas"

Na sua declaração, o hospital afirmou segunda-feira que as discussões "construtivas" com as equipas tinham permitido "um regresso gradual do pessoal".

"Mesmo se o contexto da tripla epidemia de gripe, covid-19 e bronquiolite melhorar, continuaremos a apelar à população para utilizar sabiamente os serviços de emergência e a recorrer prioritariamente ao GP e/ou ligar para o 15 antes de ir para as urgências", defendeu também o CHR.

A 3 de janeiro, o Centro Hospitalar Regional de Metz-Thionville anunciou o recrutamento de mais seis enfermeiros e seis auxiliares de enfermagem, e uma extensão das áreas de cuidados a doentes.

"A contratação está planeada mas não está concretizada, são apenas anúncios, não há nada de concreto de momento", lamentou Patricia Schneider, representante do sindicato Sud-Santé no CHR. De acordo com sindicalista, até à data só foi contratado um auxiliar de enfermagem. "Estamos a pedir reforços de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e não apenas até ao fim desta crise", insistiu.

Patricia Schneider salientou a "exaustão" entre o pessoal de enfermagem e lembrou que aqueles que regressam ao trabalho depois de uma baixa por doença vão trabalhar "nas mesmas condições" que tinham antes disso.

