Em média, um serviço de socorro precisa de 12 minutos para chegar ao local do incidente.

Bombeiros

Serviços de socorro de Esch-sur-Alzette são os mais interventivos

Susy MARTINS

Os serviços de socorro do CGDIS de Esch-sur-Alzette são os que mais tiveram de intervir desde setembro 2021 até ao presente. No total, 25,1% de todas as intervenções ocorreram na capital do ferro, enquanto 24,2% foram feitas pelo CGDIS de Hesperange.

Os dados foram revelados pela ministra do Interior, Taina Bofferding, na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Lies, do CSV.

Em terceira posição surge o serviço de socorro de Ettelbruck, com 17,3% das intervenções da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro.

Na resposta, fica-se ainda a saber que, em média, um serviço de socorro precisa de 12 minutos para chegar ao local do incidente.

