Serviços de entrega de comida estão a ser usados para transportar droga

A Interpol lançou, esta quinta-feira, um aviso à população a propósito do número crescente de casos de "organizações criminosas que estão a usar serviços de entrega de comida para transportar drogas e outros bens ilícitos".

Com a economia mundial praticamente parada, também os mercados ilegais de droga se viram afetados e as autoridades têm descoberto que a compra e venda de substâncias ilícitas é feita cada vez mais com recurso a plataformas de entrega. O fenómeno 'disparou' depois de vários "países entrarem em quarentena durante a pandemia de covid-19", tendo os primeiros relatos sido entregues pelas autoridades de "Irlanda, Malásia, Espanha e Reino Unido", avisa a organização internacional de polícia Interpol através de um comunicado.



Este tipo de estratégia tem sido, predominantemente, utilizado para o transporte de "drogas como cocaína, marijuana, cetamina e ecstasy", tendo já sido intercetada, por exemplo, na Irlanda, onde foram apreendidos "oito quilos de cocaína, assim como duas pistolas, em caixas de pizzas".

Stephen Kavanag, diretor executivo dos serviços policiais da Interpol, diz ter emitido um "alerta roxo" aos 194 países que compõem a organização, no sentido de que estes providenciem informações quanto a novos casos deste tipo. "É graças a Espanha e a outros países, que estão a partilhar informação policial vital através da Interpol, que conseguimos assegurar que a aplicação da lei a nível mundial é, não só mantida atualizada quanto a ameaças criminosas emergentes, como também capacitada para lidar com elas", referiu.

Mas a utilização destas plataformas e a existência de canais próprios de distribuição e venda de drogas não é inédito. Nos últimos anos, assiste-se a um fenómeno, de acordo com as autoridades, que permite aos consumidores pedir qualquer substância através de aplicações. Há, inclusive, call centers que agilizam o processo. Era o que dizia o último relatório anual do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) relativo a 2018 que foi apresentado no ano passado em Bruxelas



Então, José Goulão, que foi presidente do observatório entre 2009 e 2015, explicou ao Contacto que “a existência de call centers pode existir em qualquer Estado e servir toda a Europa”. Em relação ao combate às novas formas de venda, considerou que “é muito complicado combater esta tendência porque são poucas quantidades e muitas vezes em cartas descaraterizadas. Esta é só mais uma forma sofisticada e que há de ser combatida pelas autoridades”, considera apesar de deixar claro que há desproporcionalidade de meios entre quem vende e as forças policiais com menos recursos.

