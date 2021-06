O atraso nos serviços consulares é uma das principais queixas da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

Serviço consular

Tempo de espera no consulado reduzido para dois meses e deverá baixar a partir de setembro

Henrique DE BURGO O atraso nos serviços consulares é uma das principais queixas da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

O tempo de espera para tratar de atos administrativos no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo foi reduzido de quatro para dois meses. A confirmação foi feita à Rádio Latina pelo embaixador de Portugal no Grão-Ducado.



Segundo António Gamito, o tempo de espera para a renovação de documentos de identificação, por exemplo, deverá ainda baixar a partir de 1 de setembro, com a introdução de novas medidas.

O atraso nos serviços consulares é uma das principais queixas da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Mas segundo António Gamito, o serviço prestado deverá melhorar a partir de 1 de setembro. Para isso, diz que vai haver mudanças de pessoas e de sistemas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.