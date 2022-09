Na famosa animação infantil, a colega de Peppa, a ursa polar Penny, vive com duas mães. A comunidade LGBT+ já aplaudiu a criação destas personagens.

Sociedade 2 min.

Inclusão

Série 'Porquinha Peppa' apresenta casal homossexual

Redação Na famosa animação infantil, a colega de Peppa, a ursa polar Penny, vive com duas mães. A comunidade LGBT+ já aplaudiu a criação destas personagens.

A famosa série infantil britânica "Porquinha Peppa" (Peppa Pig, no original), um êxito entre as crianças de todo o mundo, incluiu, pela primeira vez no seu elenco, personagens homossexuais no episódio que foi para o ar no Reino Unido na terça-feira. Uma estreia em 18 anos de vida da porquinha Peppa que foi muito bem recebida pela comunidade LGBT+.

No episódio intitulado "Famílias", emitido na terça-feira passada, no Reino Unido, a ursa polar Penny, colega da porquinha Peppa, apresenta a sua família. "Olá, sou a ursa polar Penny e vivo com a minha mamã e com a minha outra mamã", diz Penny e acrescenta: "Uma mamã é médica e a outra mamã cozinha esparguete. Eu adoro esparguete". "Adorável", responde a professora no episódio 41 da sétima temporada que foi emitido pelo Channel 5, canal infantil britânico. Mais tarde, nesse episódio vê-se as duas mamãs de Penny a irem buscar a filha à escola.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Nos últimos anos, esta série de animação infantil de enorme sucesso mundial tem sido elogiada por promover a inclusão e a diversidade, como a personagem Mandy Mouse, que usa uma cadeira de rodas. Quando Mandy surgiu, em 2019, muitos pais elogiaram a série.

Elogios e aplausos

Também agora a criação de Penny e das suas duas mães foi bastante aplaudida nas redes sociais por dar visibilidade às pessoas LGBT+ num programa infantil, em que ainda são raramente representadas. "É assim que as crianças pequenas devem ser ensinadas sobre a inclusão", escreveu um utilizador no Twitter.

"Não precisamos de lhes falar sobre sexualidade. Basta mostrar todos os tipos de famílias, que as crianças compreenderão o resto a seu tempo", frisa outro.

Embora os personagens LGBT+ já tenham sido apresentados em programas infantis, esta é a primeira vez na sua história de 18 anos que os criadores da Porquinha Peppa decidiram incluí-las no seu elenco.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Isto é fantástico", declarou à BBC Robbie de Santos, do grupo de direitos LGBT+ "Stonewall". "Muitas das crianças que assistem ao episódio terão duas mães ou dois pais, e faz sentido para muitos pais e filhos que as suas experiências estejam representadas num programa infantil de culto como este", elogiou.



Há dois anos, uma petição que recolheu quase 24 mil assinaturas apelou à inclusão de uma família homossexual na série da "Porquinha Peppa". Penny e as suas duas mães podem ter sido sido também incluídas na série na sequência deste apelo.

Criada em 2004, o desenho animado já foi transmitido em 180 países, incluindo Portugal, e traduzido em 40 idiomas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.