É preciso comprar os bilhetes com antecedência e alguns horários já esgotaram.

França

Será possível visitar a central nuclear de Cattenom em setembro

Pascal MITTELBERGER É preciso comprar os bilhetes com antecedência e alguns horários já esgotaram.

Não é todos os dias que se pode visitar uma central nuclear. Mas, por ocasião das Jornadas Europeias do Património, a EDF, empresa responsável pela gestão da infraestrutura, abre as portas da central de Cattenom por cinco dias.

Entre 18 a 22 de setembro, serão organizadas duas visitas diárias: das 9h às 12h, e das 14h às 17h. É preciso comprar bilhetes antecipadamente e alguns horários já esgotaram.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Para visitar, é exigido aos visitantes uma série de condições, incluindo usar roupa que cubra o corpo e sapatos fechados. As pessoas com pacemakers não estão autorizadas a participar. Pessoas com mobilidade reduzida ou com tendência para vertigens também não.

Tema em debate no Luxemburgo

Perto da fronteira franco-luxemburguesa, a central nuclear de Cattenom é um local que atrai a atenção de muitos residentes do Grão-Ducado, particularmente dos ativistas que se opõem à energia nuclear, mas também da classe política.

No cinturão nuclear que rodeia o Luxemburgo A Ucrânia está a reavivar um debate antigo na Europa. A oito quilómetros da fronteira com o Luxemburgo fica uma das maiores centrais nucleares francesas. De Cattenom, percebe-se o dilema de um continente inteiro.

Em maio, após uma série de incidentes na central, o ministro da Energia, Claude Turmes, afirmou que iria pressionar as autoridades francesas para que todos os reatores fossem verificados, após terem sido revelados problemas de corrosão. Mas ainda são aguardados os resultados da análise das fissuras.

Em junho, a central foi completamente encerrada durante duas semanas. O sistema de ventilação do reator 2 teve de ser verificado, ao mesmo tempo que os reatores 1, 3 e 4 já estavam em manutenção. A fábrica foi reiniciada no início de julho.

O Governo luxemburguês defende o encerramento da central nuclear de Cattenom, cuja data de fim de produção foi adiada para 2035 pelo Governo francês.

Mais informações sobre as visitas e o preço dos bilhetes podem ser consultadas no site oficial.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.