Duas mães, duas empresárias e duas formas diferentes de conciliar o sonho de ter um negócio próprio e de viver a maternidade em pleno.

"Mompreneurs"

Ser mãe e empreendedora. Como encontrar tempo para tudo

Flexibilidade de tempo, um melhor equilíbrio entre família e trabalho e a possibilidade de viver de uma paixão laboral. Estas são algumas das razões que levam cada vez mais mães a tornarem-se empreendedoras. Sem esquecer também o desejo de conciliar melhor a maternidade com a carreira profissional.

Do outro lado do Atlântico, mais de sete milhões de mulheres norte-americanas abriram os seus negócios. Já no Luxemburgo, o fenómeno continua difícil de quantificar, devido à falta de dados oficiais.

Para Alexandra, o empreendedorismo foi uma escolha óbvia. "Foi-me transmitido através do cordão umbilical", brinca, enquanto explica ao Wort francês que está a seguir o caminho traçado pelos seus pais e avós.

Quem quer ser super-mãe? Se ser uma super-mãe é carregar todo este peso eu passo a vez.

Quando o segundo filho nasceu, decidiu começar o seu próprio negócio. Para esta especialista em comunicação, tornar-se mãe foi o fator decisivo. "Queria oferecer a outros pais informações e produtos que pudessem facilitar-lhes a vida", explica a fundadora da Aloha Kids e autora dos guias What's New Guide.

Mas se algumas mulheres têm o empreendedorismo nas veias, outras viram vários dos seus projetos falhar.

Foi o caso de Emilie, que lançou em 2018 o Talentueuses.com, tornando-se numa "business coach" independente. Uma nova vida se formava, permitindo à jovem encontrar "o sentido na vida", mas também e sobretudo "liberdade na vida quotidiana". Por outras palavras, para gerir a agenda como achasse melhor, o que considera essencial para passar tempo com a família.

O outro lado da moeda

Mas trabalhar a partir de casa também tem um lado negativo. "O maior desafio é não pensar no trabalho 24 horas por dia", confessa Emilie. Não é nada muito diferente de trabalhar para uma empresa, com uma exceção: "O entusiasmo que pode criar sobreaquecimento mental se não o mantivermos a um mínimo saudável", diz. Porque a linha entre a vida profissional e pessoal pode ser ténue.

Para Alexandra, as duas vidas andam "de mãos dadas". Apaixonada pelo seu trabalho, a jovem mulher diz que "não sente que está a trabalhar".

Não significa não

Mas quando se trata de crianças, estas duas mães sabem como colocar barreiras e cada uma tem a sua técnica. Enquanto Emilie leva algum tempo a fechar o dia "com sucessos e pontos de seguimento", Alexandra confia na organização militar. "Como mãe solteira, é essencial manter um horário rigoroso", explica, dizendo que passa as tardes de quarta-feira e os fins-de-semana com os filhos e amigos.

"Ser mãe permitiu-me aprender a não dizer mais facilmente", diz Emilie. Uma recusa que nada tem a ver com o gosto pelo trabalho, mas é essencial para proteger uma agenda "já cheia".





