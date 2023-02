Uma das exceções à proibição dos despejos é a alegada "necessidade pessoal" do proprietário para ficar com a casa livre. Mas e se a justificação não for verdadeira?

Senhorios podem ser penalizados por despejos fraudulentos

Tiago RODRIGUES Uma das exceções à proibição dos despejos é a alegada "necessidade pessoal" do proprietário para ficar com a casa livre. Mas e se a justificação não for verdadeira? A lei prevê uma sanção, embora não clarifique como é que a fraude é provada.

Está atualmente em vigor uma lei que proíbe os despejos até 31 de março. No entanto, existem duas exceções: os proprietários podem expulsar os inquilinos se houver degradação do estado do imóvel ou simplesmente alegando que precisam da habitação para necessidades pessoais. Mas o que é que pode ser considerado como "necessidade pessoal"?

A lei de 23 de dezembro de 2022 refere que a suspensão do despejo é anulada se "for incompatível com as necessidades pessoais do locador", mas não clarifica quais necessidades podem ser estas exatamente. Por outro lado, a Lei do Arrendamento Residencial alterada de 21 de setembro de 2006 refere, no artigo 12º, que o proprietário pode quebrar o contrato com o inquilino se declarar que "precisa das instalações arrendadas para as ocupar ele próprio ou para as ter efetivamente ocupadas por um parente ou familiar até ao terceiro grau, inclusive".

Se este for o caso, o proprietário deve enviar ao inquilino uma carta de rescisão redigida por escrito, indicando os motivos para a decisão. O inquilino tem seis meses para deixar o imóvel.

Fica, no entanto, a questão: e se o proprietário mentir sobre a verdadeira razão para o despejo alegando "necessidades pessoais"?

Numa resposta ao Contacto, fonte do Ministério da Habitação esclareceu que a lei de 2006 "prevê uma sanção quando a razão da necessidade pessoal dada pelo senhorio não é genuína".

O arrendatário tem direito a danos que não podem ser inferiores ao montante de um ano de renda. Lei do Arrendamento Residencial de 21 de setembro de 2006

De facto, o texto refere que "o antigo arrendatário tem direito a indemnização se, no prazo de três meses após a sua partida, o local não estiver ocupado para os fins indicados como motivo da rescisão do contrato de arrendamento, quer no aviso de rescisão do contrato, quer no requerimento de início do processo ou na sentença". Porém, não é indicado como é que essa fiscalização ou apresentação de provas seria feita ou por quem, se pelo próprio antigo inquilino ou por uma autoridade.

Os custos para o proprietário podem ser bastante elevados. "Se o tribunal considerar que a razão dada para impedir a prorrogação legal foi fraudulenta, o arrendatário tem direito a danos que não podem ser inferiores ao montante de um ano de renda", indicou o Ministério, citando o documento.

E como é provado se a justificação apresentada pelo senhorio é ou não verdadeira? "O proprietário deve provar que viveu pessoalmente no alojamento, por exemplo, com um certificado de residência", explica a mesma fonte.

Esta semana, o Contacto contou o caso de Mohammed Ibrahim e a sua família, refugiados do Iraque, que têm uma ordem de despejo no dia 15 de fevereiro, porque o proprietário alega precisar do apartamento para necessidades pessoais.

No entanto, segundo Ibrahim, o senhorio, com cerca de 80 anos, tem vários outros apartamentos na mesma rua e vive no edifício em frente ao seu. A família sempre pagou a renda a tempo e nunca teve problema com os vizinhos. Não conseguiram encontrar uma nova casa até agora e, se não tiverem uma solução a 15 de fevereiro, serão postos na rua.

