Semana 'laranja' contra a violência contra as mulheres

A edição deste ano decorre entre esta sexta-feira (25 de novembro) e 10 de dezembro. Veja as iniciativas.

A "Orange Week" (Semana Laranja, em português), para sensibilizar para o problema da violência contra mulheres e raparigas volta a assinalar-se no Grão-Ducado nos próximos dias. A edição deste ano decorre entre esta sexta-feira (25 de novembro) e 10 de dezembro.

Esta sexta, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres e Raparigas, a autarquia da capital convida a população a formar um cordão humano em frente ao prédio comunal, na praça Guillaume II, às 12h. Os participantes devem usar uma peça de vestuário ou acessório cor de laranja.

Ao longo da semana vai haver outras ações para sensibilizar para o flagelo da violência contra mulheres e raparigas em todo o mundo.



Também esta sexta-feira alguns edifícios da capital vão 'vestir-se' de laranja para assinalar a semana de luta, entre eles a autarquia da capital, a Villa Vauban, o Grand Théâtre e a torre de água de Gasperich.

A 5 de dezembro, a cinemateca vai ainda exibir o documentário "Be My Voice" de Nahid Person às 20h30. Este documentário traça o percurso da militante feminista Masih Alinejad, a primeira a implementar campanhas contra o uso obrigatório do véu no Irão.

