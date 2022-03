Semana de trabalho de quatro dias. É a favor ou contra?

A Bélgica quer adotar esta semana de trabalho reduzida, mas com jornada de 10 horas diárias. No Luxemburgo, ministro, OGBL e CSL são contra: o caminho é a redução das horas de trabalho. A “sexta-feira é o novo sábado”, explica o economista Pedro Gomes.

A Bélgica quer adotar esta semana de trabalho reduzida, mas com jornada de 10 horas diárias. No Luxemburgo, ministro, OGBL e CSL são contra: o caminho é a redução das horas de trabalho. A “sexta-feira é o novo sábado”, explica o economista Pedro Gomes.

Quem não suspira por um fim de semana de três dias, após uma semana de trabalho? Há quase 100 anos, o histórico economista John Keynes previa que, em 2028, estaríamos a trabalhar apenas 15 horas por semana, graças à evolução tecnológica das sociedades. A previsão consta no seu famoso ensaio “Possibilidades económicas para os nossos netos”, publicado em 1930, e para Keynes o grande problema atual dos trabalhadores seria o que fazer com tanto tempo livre, sob o risco de sofrerem de ansiedade causado pelo tédio.

O prestigiado economista não acertou e, em 2022, os trabalhadores sofrem cada vez mais de ansiedade e stress, mas devido ao excesso laboral, aliado ao ambiente intenso e concorrencial do mercado de trabalho. Nos países ocidentais trabalha-se entre 35 a 40 horas semanais e uma das maiores reivindicações é a diminuição desta carga horária.

Ilustração: Contacto

Há bons sinais. Pelo mundo são cada vez mais as empresas que têm vindo a adotar semana de quatro dias, mantendo o mesmo salário, mas com três dias de descanso para os trabalhadores. Os resultados são muito promissores como explica o economista Pedro Gomes, autor do livro “Sexta-feira é o novo sábado”: Trabalhadores mais felizes, com maior produtividade e inovação, empresas com mais lucro o que se traduzirá em benefícios para economia do país. O aumento da natalidade, tão preciso em países como Portugal, é também uma das vantagens indiretas, pois as estatísticas mostram que é “no fim de semana que temos mais sexo”.

Para o economista Pedro Gomes, autor do livro “Sexta-feira é o novo sábado”, “best seller” na versão inglesa, o fim de semana de três dias será uma realidade inevitável, uma mudança natural, como o foi a redução da semana de trabalho de seis dias para cinco, que em Portugal aconteceu há apenas 50 anos.

1 Bélgica, um país pioneiro Copiar o link

A Bélgica será um país pioneiro na adoção da semana de quatro dias de trabalho, dando o Governo a possibilidade aos trabalhadores de escolherem este modelo, sem cortes salariais, mas tendo de condensar as 40 horas semanais de trabalho de segunda a quinta-feira, ou seja, trabalhar entre 9h30 a 10 horas por dia. Há ainda outra possibilidade: a de trabalhar mais horas numa semana, para diminuir o horário na semana seguinte, sempre cumprindo as horas semanais.

Um dos objetivos desta “liberdade” de escolha para os trabalhadores, desde que a empresa aceite esta flexibilidade de horários, é permitir uma melhor “conciliação da vida profissional com a vida familiar”, defende o ministro belga do trabalho Pierre-Yves Dermagne. Estas opções têm um prazo de seis meses, podendo ser renováveis. Este acordo da coligação governamental tem de ser validado pelo parlamento para entrar em vigor.

José Rocha, engenheiro civil em Bruxelas, recebeu com “algum agrado” a notícia da nova medida belga, embora lembre que ainda vai levar “alguns meses até entrar em vigor”. Para já, como explica ao Contacto, a sua empresa “ainda não emitiu nenhum comunicado” sobre o assunto, mas José Rocha acredita que há colegas seus que, se for possível, “irão querer mudar para a semana de quatro dias”.

“Ainda estou a ponderar, mas acho que poderei adotar, porque é atrativo. Para mim a principal vantagem é ter mais tempo para estar com a família e para descansar”, diz este engenheiro. E acrescenta: “Acho que os três dias de descanso compensam a sobrecarga horária dos quatro dias de trabalho”. Na fase crítica da crise pandémica, este português radicado na Bélgica já esteve um período a trabalhar quatro dias por semana, embora mantendo as oito horas diárias, e lembra como lhe sabia bem “ficar três dias com a família, descansar e fazer outras coisas”.

Horário será reduzido?

Para José Rocha, de 36 anos, a sobrecarga horária deverá existir apenas numa primeira fase desta nova realidade: “Vai acontecer no início, mas depois, num futuro mais breve ou longínquo, o horário de trabalho volta a ser ajustado às oito horas diárias. É a minha esperança e penso que é o mais desejável”. Também as pessoas com quem José Rocha tem debatido o assunto, “são da mesma opinião”. “Todos consideram que a semana de quatro dias de trabalho é uma inevitabilidade, e estão otimistas com esta mudança”.

A divisão das atuais 40 horas semanais pelos quatro dias, sem redução de horário diário, está a ser muito criticada por alguns representantes sociais, como os sindicatos belgas e até no próprio governo. A ministra federal do clima, Zakia Khattabi, já se manifestou “contra” esta semana de quatro dias, por representar “um aumento do tempo de trabalho” diário, ao invés “de uma redução”, por si defendida. Já o patronato aceita a ideia, mas sob certas condições.

2 Os contra do Luxemburgo Copiar o link

No Luxemburgo, a semana de quatro dias apresentada pela Bélgica é igualmente criticada pelo Ministro do Trabalho e representantes dos trabalhadores, que se recusam a avançar com um modelo semelhante. Principalmente, pelo excesso de horas diárias de trabalho.

Atualmente, “um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada é a base de todas as reflexões”, sendo já “frequentemente tema da ordem do dia nas discussões nível europeu”, começa por afirmar ao Contacto o ministro do Trabalho, Georges Engel.

Só que esta conciliação não está espelhada na proposta belga, com a sobrecarga horária laboral que vai impor aos trabalhadores, para beneficiarem de um dia extra de descanso, considera não só o ministro, como a central sindical OGBL e Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL).

“Por um lado, os dias de trabalho serão mais longos, e por outro, o trabalhador terá um dia livre que, no entanto, não poderá passar com os seus filhos porque eles estarão na escola”, argumenta Georges Engel.

Desfasamento trabalho-escola

Também Jean-Luc Matteis, secretário central da OGBL e David Büchel, da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) realçam ao Contacto que o aumento das horas laborais irá originar um desfasamento entre os horários de trabalho e os escolares. “Vai ser difícil os pais irem pôr e buscar os seus filhos à escola, sobretudo, as famílias monoparentais”, diz Jean-Luc Matteis. “Será que ainda têm tempo suficiente para estar com eles depois das aulas, à noite?”, interroga, por seu turno, David, Büchel, psicólogo do trabalho, da CSL.

Há outro fator que não pode ser “negligenciável”, como aponta o ministro: os riscos para a saúde do excesso de horas de trabalho. “Se é verdade que um empregado de um escritório pode trabalhar 10 horas por dia, sem se expor a qualquer risco, entre os assalariados que desempenham tarefas manuais esse risco será muito maior. A saúde e segurança dos trabalhadores devem ser garantidas sempre”, vinca Georges Engel, sublinhando ser este um dos aspetos que o levam a “não ser muito a favor da semana de 40 horas repartidas por quatro dias”.

Jean-Luc Matteis não tem dúvidas: “Mais horas diárias aumentam os perigos de acidentes de trabalho, e de problemas de saúde, mais stress e burnout entre os trabalhadores”. E David Büchel explica: “Trabalhar 10 horas diárias irá levar ao que se chama de intensificação do trabalho, jornadas mais longas comportam riscos maiores de fadiga, e os trabalhadores passam a ter menos tempo para se desligar à noite, e isso traz implicações negativas na duração e qualidade do sono”. Um problema que traz outra questão a este psiquiatra do trabalho: “O trabalhador não irá então precisar dos três dias de fim de semana para “descansar”, acabando por deixar de os aproveitar para as suas atividades sociais e de lazer?”.

E os parceiros sociais?

Há ainda outro senão nesta reforma laboral da Bélgica, apontado por todos. “O acordo alcançado na Bélgica é um acordo a nível governamental. Não é, portanto, o resultado de um diálogo social com os sindicatos e as organizações patronais. Um tal acordo poderia certamente servir de exemplo para iniciar discussões para se chegar a um acordo, pois todos os parceiros envolvidos devem aceitar o modelo que será então proposto”, considera o ministro do Trabalho. Também a OGBL e a CSL consideram que esta medida nunca deveria avançar “sem serem ouvidas todas as partes” envolvidas.

“No Luxemburgo poderíamos já começar a negociar a semana de quatro dias, como o modelo belga, pois as nossas convenções permitem-no. Só que não o fazemos porque assim não interessa aos trabalhadores”, diz Jean-Luc Matteis. Além de todos os contras referidos, soma mais um, o do tempo gasto no percurso casa-trabalho, especialmente dos trabalhadores “transfronteiriços” que seria ainda adicionado às horas extra de trabalho: “Um horário de trabalho mais o tempo de viagem o que restaria para estar com a família?”

A semana de quatro dias na Bélgica é, em todos os sentidos, “uma falsa boa ideia”, alerta a OGBL.

3 Grão-Ducado quer reduzir horas trabalho Copiar o link

Positivo, seria se a Bélgica adotasse o modelo implementado em empresas públicas e privadas na Islândia, e noutros países, uma semana de quatro dias com redução do horário laboral, realçam os representantes do sindicato e da CSL. “Seria a favor de uma mudança para uma semana de quatro dias com horários de trabalho mais curtos pelo mesmo salário, porque as experiências nos países escandinavos mostraram que isto pode funcionar e que a produtividade é ainda maior”, explica David Büchel. “Um exemplo a seguir no Luxemburgo”, concorda Jean-Luc Matteis.

Para o ministro do Trabalho, Georges Engel, a transição para esta semana mais curta só pode ser feita “se houver um conceito global coerente que tenha em conta todos os seus aspetos”. “É importante não acreditar que a semana de quatro dias seja uma solução milagrosa para todos estes problemas”, frisa.

Ministro do Trabalho luxemburguês, Georges Engel. Foto: Gerry Huberty

Para já, o “que tem de ser discutido é a redução do tempo de trabalho, em geral”, defende o ministro. A mesma reivindicação faz a CSL e a OGBL. Esta é a grande prioridade no Luxemburgo.

Em Portugal, também António Costa quer promover o debate sobre a semana de quatro dias, mas para os patrões não é viável realizar esta mudança a curto prazo, devido, sobretudo, aos baixos níveis de produtividade, falta de mão de obra e empresas a tentar sobreviver aos efeitos da pandemia. Para a central sindical CGTP a questão não é prioritária, urgente é, como no Grão-Ducado, “reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais”.

Até agora António Costa ainda não precisou se o esquema para Portugal será semelhante ao da Bélgica ou planeia uma redução de horário.

Na Islândia, a adoção da semana de trabalho de quatro dias, implementada na capital, foi um “sucesso esmagador”, revela um estudo realizado. Os sindicatos negoceiam o alargamento do modelo ao resto do país e cerca de 86% dos trabalhadores estão a optar por trabalhar menos horas. Por todo o mundo, como no Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, há cada vez mais empresas, algumas multinacionais ou de grandes dimensões, que se reorganizaram para a semana de quatro dias. A grande maioria com redução de horário semanal.

Trabalho "mais feliz"

Na cidade francesa de Lyon, a empresa do ramo informático LDLC decidiu adotar a semana de quatro dias, passando os mil funcionários a trabalhar 32 horas semanais, em vez das 35 horas, com salário igual. Um ano depois, o sucesso da experiência é tal que tem ganho ecos na comunicação social e o chefe da empresa convidado para debates sobre a viabilidade da semana reduzida de trabalho. “Saio de casa mais feliz para vir trabalhar”, declara Aurelien, um dos trabalhadores, na reportagem do canal France2.

Apesar de ter de trabalhar “um pouco mais por dia” não se importa, pois ganhou “um dia de folga suplementar”, que pode passar com a mulher e o seu filho bebé. Laurent de la Clergerie, chefe da empresa, vinca que esta foi a melhor decisão que tomou. Em vez de perder dinheiro, como supôs inicialmente, afinal, a empresa ainda tem lucro. “As pessoas estão felizes, a empresa fatura mais e não tivemos de recrutar mais pessoal. É a formula mágica, ganhei o jackpot e não o previ”, declara este gestor sorridente perante as câmaras.

4 "Sexta é o novo sábado" Copiar o link

O economista português Pedro Gomes é um dos grandes defensores dos três dias de descanso. Autor do livro “A sexta-feira é o novo sábado”, com o subtítulo “Como uma semana de quatro dias pode salvar a economia”, não faltam a este professor universitário em Birkbeck, Universidade de Londres, provas de como a redução dos dias laborais é vantajoso para os trabalhadores, empresas e economia dos países.

O economista Pedro Gomes, autor do livro “A sexta-feira é o novo sábado”. Foto: DR

É isso mesmo que o especialista demonstra no seu livro, baseado em estudos científicos e argumentos históricos, publicado primeiro em inglês, e há duas semanas na versão portuguesa. Curiosamente, a pandemia provocou um aumento de adeptos da semana reduzida, com as experiências forçadas em muitas empresas nas fases críticas dos contágios.

Há só vantagens, diz este professor associado de Economia, em Londres. Nas empresas que adotaram a semana de quatro dias, o “rendimento dos trabalhadores cresceu”, ao mesmo tempo que “os níveis de stress diminuíram, cometeram-se menos erros de trabalho”, entre outros problemas. Porque houve um dia extra de descanso, justifica o economista, salientando que os estudos realizados indicam também um aumento de bem-estar do trabalhador.

Tudo isto se traduziu num “aumento de produtividade, benéfico para a empresa”, que por outro lado, viu “diminuir o absentismo dos trabalhadores e despesas”. Os ganhos de produtividade irão, consequentemente, “levar a um aumento salarial o que permitirá também reduzir as desigualdades sociais”.

Há ainda um outro aspeto muito importante: a inovação. Uma empresa precisa de ideias inovadoras para sobressair e vencer no mundo concorrencial, salienta Pedro Gomes. Ao permitir um maior descanso do trabalhador isso vai estimulá-lo a “resolver problemas e desenvolver ideias, a inovar” o que se traduz “num ganho para as empresas”. Mas também para o país, pois “o desenvolvimento económico passa também pela inovação”, sublinha o economista. Por isso mesmo, Pedro Gomes defende que no dia extra de descanso, os trabalhadores, “se desejarem, devem ser livres para poder criar e trabalhar na sua própria empresa ou poder desenvolver uma ideia, concretizá-la”.

Mais consumo e turismo

A semana de quatro dias não significa obrigatoriamente que o dia de descanso seja à sexta-feira, explica o economista. O importante é a “flexibilização do horário laboral”. O trabalho em part-time também deve ser considerado, embora tal implique, um corte salarial, em geral de 20% do salário. Mesmo assim, “na Holanda, 50% dos trabalhadores optaram por trabalhar em part-time e no Reino Unido são 25%”, diz Pedro Gomes.

Sobre a sobrecarga horária, Pedro Gomes realça que “o modelo 4/40 é uma visão muito simplista e que é preciso negociar, pois há oito formas de ajustar os horários à semana de quatro dias, depende dos países, setores e empresas. O ideal é não haver cortes de salários, e haver redução de horário, mas há casos onde é preciso testar primeiro, depende”.

Aos céticos sobre esta “inovação social”, como lhe chama o economista avança com mais um argumento de peso: uma população empregada, tem poder de compra e mais um dia de lazer representa mais consumo de bens e serviços, mais viagens e mais turismo.

A semana de quatro dias é a fórmula para “salvar a economia”, que nos países ocidentais está “estagnada nos últimos 20 anos”, por falta de produtividade e inovação, lembra o professor universitário. O bem-estar dos trabalhadores está degradado, e tal é revelado pelo crescimento anual de problemas de saúde físicos e sobretudo psicológicos nos últimos anos. “Os salários estão estagnados”, e há “grandes desequilíbrios sociais que originam movimentos populistas”, reflete este economista. “Não há nenhum movimento populista contra a semana dos quatro dias e tudo isto pode ser corrigido deste modo e assim salvar a economia do século XXI”.

A curto prazo, em “quatro a seis anos”, um país pode implementar este modelo. Contudo, para Pedro Gomes, o ideal seria que esta fosse uma decisão geral, por exemplo, ao nível da União Europeia, e haveria muitos ganhos nesta concertação. Em dez anos seria possível a sua concretização.

Para já, este economista gostaria que Portugal e o Luxemburgo iniciassem a discussão sobre esta medida que será “inevitável”, mas deverá acontecer o mais rápido possível. O economista também conhece a realidade luxemburguesa, país onde residem familiares seus. “Se o Grão-Ducado adotar a semana de quatro dias os meus primos Paulo, Sofia e Sílvia podem ir mais vezes a Portugal”, diz a brincar na hora da despedida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.