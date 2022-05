Semana começa com um feriado e bom tempo.

Meteorologia

Semana com sol e temperaturas acima dos 20 graus

Catarina OSÓRIO

O tempo vai manter-se quente e soalheiro nos próximos dias no Grão-Ducado. Segundo as previsões do Meteolux os termómetros vão registar temperaturas máximas acima dos 20 graus.

Para o feriado desta segunda a máxima poderá chegar aos 24 graus com o sol a brilhar. Já na terça e quarta-feira deverão subir para os 26 e 25 de máxima, respetivamente.

Entre quinta e sábado está prevista alguma nebulosidade, embora o tempo permaneça seco e o sol continue a brilhar. Segundo o Meteolux, na quinta e sábado os termómetros deverão rondar os 22 graus de máxima. À exceção de sexta-feira que será mais fresca (máxima a rondar os 20 graus).

