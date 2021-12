Comissão Europeia propõe substituir diretiva sobre crime ambiental que em 12 anos não funcionou.

Sociedade 9 min.

Crime ambiental

Bruxelas quer endurecer luta contra crime ambiental

Telma MIGUEL Comissão propõe substituir diretiva sobre crime ambiental que em 12 anos não funcionou. Com o novo enquadramento, os danos graves podem levar até 10 anos de prisão e multas até 5% das receitas mundiais para as empresas. Eurodeputados pedem que se leve a sério mandar as eco-mafias para a prisão. Sem isso todo o esforço do Pacto Ecológico Europeu é em vão. O crime ambiental é o quarto a nível mundial em volume de negócio.

É o quarto maior crime a nível mundial, mas é dos que menos se senta num tribunal. Logo a seguir a tráfico de droga, tráfico de pessoas e contrafação, os crimes ambientais são os que geram mais lucros para as chamadas eco-mafias. No entanto, como reconhecem os ambientalistas e reconheceu esta quarta-feira a Comissão Europeia, raramente há réus e muito menos punições exemplares. A Comissão prometeu apresentar mudanças legislativas para ir ao encontro do que foi estabelecido no Pacto Ecológico Europeu de proteger a biodiversidade e os ecossistemas.

A proposta de nova diretiva comunitária esta quarta-feira apresentada pelo comissário do Ambiente, Virginijus Sinkevičius, pretende revogar uma diretiva de 2008 sobre crime ambiental que foi em todos estes anos pobremente implementada. Sinkevičius serviu-se de uma citação de Abraham Lincoln para resumir o que tem acontecimento na UE em matéria de penas ambientais: “Uma lei sem penalizações é apenas um bom conselho”. E ninguém o leva a sério.

Empresas (e governos) que lavam mais verde Nas ruas de Glasgow grita-se contra o capitalismo. Lá dentro, na COP26, governos, líderes e corporações lavam de verde as mãos negras de combustíveis fósseis

Para o caso, o do crime ambiental, a proposta de endurecimento da lei inclui “um pacote de ferramentas muito poderosas” para ir atrás dos eco-criminosos, garantiu o comissário do Ambiente, salientando que esta nova proposta legislativa, quando entrar em vigor, será a peça do puzzle que falta para garantir que os objetivos de proteção ambiental na UE sejam transformados em ações na prática. “Muitas vezes na Europa não há uma verdadeira pena para crime ambiental. Os criminosos não são punidos e há poucos incentivos para respeitar a lei. Queremos mudar isso, propondo uma nova diretiva que irá reforçar o estado de Direito ambiental”, disse aos jornalistas.

A cada ano, o crime aumenta 5%

A cada ano que passa, segundo os dados apresentados pela Comissão, o crime ambiental cresce 5%, “o que significa que há um maior número de cidadãos a serem vítimas deste crime, ano após ano”, sublinhou Sinkevičius.

De acordo com esta proposta que irá agora ser apreciada pelo Parlamento Europeu e pelos ministros do Ambiente dos 27 países, haverá penas muito mais duras. Um crime ambiental que conduza à morte ou a danos sérios poderá levar o seu autor a 10 anos de prisão. No geral, disse Sinkevičius, as penas propostas para o crime ambiental “são mais persuasivas, eficazes e proporcionais. Têm que ser um exemplo para verem como estamos a sério quanto a endurecer as regras”.

Por exemplo, para pessoas ou empresas que violem a lei em áreas como comércio ilegal de lixo, ou de madeiras e extração ilegal de água as sanções serão mais pesadas.

O alcance da lei também aumenta. Na proposta de diretiva prevê-se a duplicação da lista de novos crimes ambientais. Entre eles passam a ser crimes punidos pela lei penal (e não contravenções ou multas administrativas), a comercialização de produtos que possam ser danosos para o ambiente; infrações à legislação sobre produtos químicos que ponham em risco o ambiente e a saúde humana; a extração ilegal de água. Mas há outras atividades desenvolvidas por grupos organizados que passam também a ser crime quando a diretiva for aprovada. A reciclagem ilegal de navios, o comércio ilegal de madeira e a introdução de espécies invasoras não autorizadas. Há ainda no grupo de atividades criminalizadas a falsificação de estudos de impacto ambiental, ou a sua falta de rigor.

De acordo com o comissário do Ambiente, a proposta de nova diretiva também prevê penas mais duras para as empresas, “que podem ir até 5% da sua faturação a nível mundial”.

A par com a mudança no enquadramento legal, a Comissão propõe que, para que se leve a sério trazer os eco-criminosos à justiça, é preciso preparar todo o sistema de alto a baixo: “Propomos a criação de um treino especializado para as polícias, magistrados e juízes para que eles tenham as ferramentas de que precisam”. E acrescentou que a criação da nova proposta contou com o envolvimento de juízes, magistrados, advogados e polícia.

Defender os defensores do ambiente

A proposta de diretiva que foi esta quarta-feira apresentada ao Conselho Europeu e ao Parlamento Europeu (que a irá discutir) inclui ainda medidas específicas de proteção e assistência às pessoas que defendem o ambiente, “muitas vezes correndo sérios riscos que vão de ameaças a intimidação e até perigo de vida, mesmo aqui na Europa”, disse Sinkevičius. Em 2020, a Global Witness registou o assassínio de 227 defensores do ambiente, muitos deles de populações indígenas a tentar proteger a Amazónia (no Brasil, Guatemala e Colômbia) ou as florestas da República Democrática do Congo e o parque Virunga. Mas à medida que as proteções ambientais vão sendo cada vez mais exigentes na Europa, também as ameaças se tornam mais persistentes contra os ativistas.

Numa comunicação aos países, a Comissão propôs ainda formas de proteção contra litigação abusiva que muitas vezes é endereçada a jornalistas ou aos defensores do ambiente, usada muitas vezes estrategicamente para que os crimes ambientais não sejam revelados e como forma de intimidação para que os jornalistas, por exemplo, não persigam linhas de investigação com receio de processos judiciais.

Só 1% dos casos da Eurojust são crimes ambientais

Um grupo de mais de 30 eurodeputados da área “verde” do Parlamento Europeu e dos grupos do centro, como o Renew e o EPP, e várias organizações não governamentais (ONG) da área do ambiente escreveu uma carta a Sinkevičius e ao comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, antes da apresentação desta proposta, pedindo à Comissão para endurecer as medidas contra o crime ambiental, “tão lucrativo como o tráfico de droga”. Os signatários sublinham que embora o crime tenha a grandeza de ser “o quarto maior setor criminal no mundo”, apenas 1% dos casos nas mãos da Eurojust, a agência europeia que lida com cooperação judicial em matérias criminosas entre os vários Estados-membro, referem-se a crimes ambientais.

Mais ainda, a avaliação da Comissão feita à eficácia da diretiva de 2008 chegou à conclusão de que “a diretiva não atingiu os seus objetivos e que – apesar de algum progresso – continuam diferenças significativas entre os Estados- membros”, o que dá azo, dizem os signatários, a que haja “dumping” de crimes entre os vários países. Aliás, a Comissão não faz segredo de que a diretiva de 2008 sobre crime ambiental pouco saiu do papel. “Esta nova diretiva foi feita após um muito cuidadoso estudo de impacto, e depois de se perceber o que não estava de facto a resultar na diretiva de 2008”, disse Sinkevicius esta quarta-feira, dia 15. Nisto todos concordam.

Os vários deputados dos Verdes e da Esquerda Europeia e as ONG’s consideram que as propostas da Comissão parecem conduzir a um aumento da seriedade com que se encara este crime crescente na UE. Porque até agora o fracasso da implementação “está a minar a eficácia de toda a legislação ambiental e climática. Os esforços para implementar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia para a Biodiversidade 2030 são assim subvertidos pela ineficácia da lei criminal ambiental europeia”.

Acabar com a “era napoleónica” que permite estragar Doñana

Outro dos pontos apontados na carta é a de a proteção legal do ambiente na Europa “continuar radicada na era napoleónica “que liga a responsabilidade criminal a autorizações administrativas”, fazendo destas autorizações uma permissão para prosseguir “ofensas que podem provocar danos graves a ecossistemas”. Os autores referem que se trata de um princípio básico da Justiça de que o sistema judicial seja independente do ramo administrativo do governo, o que a nível da União Europeia ainda não está devidamente estabelecido. Os autores da carta defendem que é mais do que tempo de a Europa virar a página na sua história “e que finalmente julgue os ataques à integridade dos seres vivos”.

Além disso, as regras administrativas não cobrem todos os crimes ambientais, entendem os signatários. E citam o relatório do European Environmental Bureau onde são enumerados exemplos de crimes ambientais que caem fora do alcance da diretiva agora em vigor, a de 2008. Os exemplos vão desde a pesca e comércio do atum rabilho (que é protegido) à exploração da reserva Doñana em Espanha, na Andaluzia, uma das zonas húmidas mais importantes da Europa.

A carta vai, no entanto, no sentido de apoiar a proposta da Comissão, e o apoio total a dez recomendações que o executivo europeu endereçou aos 27 países após a avaliação do fracasso da diretiva de 2008. As recomendações são de melhorar a recolha de dados, clarificação de termos legais, standardização das sanções e criação de novas sanções, maior cooperação além-fronetiras e uma maior sensibilização das populações sobre o crime ambiental.

Ecocídio ao lado de crimes contra a humanidade

No texto, pede-se ainda que a Comissão se esforce por reunir apoios entre os países da União para registar o crime de ecocídio junto do Tribunal Penal Internacional, o tribunal de Haia que julga os crimes contra a humanidade – e que passaria a juntar este crime aos outros quatro que estão debaixo da sua alçada. Esta proposta de inscrever o ecocídio na lei penal internacional foi criada pela Fundação Stop Ecocide, sedeada nos Países Baixos, e já foi criada a definição jurídica de ecocídio, em Julho. A campanha está agora na fase diplomática de recolher os apoios dos países signatários do Estatuto de Roma, que rege o TPI, para se procederem à introdução deste novo crime. O Luxemburgo, França, Bélgica, Finlândia, Espanha e Canadá já prometeram que vão apoiar a iniciativa.

Jojo Mehta. "O termo ecocídio capta a natureza drástica do momento" A responsável pela Stop Ecocide Foundation (SEF) acredita que dentro de cinco anos os grandes autores de desastres ambientais podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Leia a entrevista ao Contacto.

Jojo Mehta, fundadora da Fundação Stop Ecocide, em entrevista ao Contacto há exatamente um ano, salientou que “o ecocídio não é uma cura para tudo, mas é certamente uma peça que faltava, e sem a qual vai ser muito difícil virar as coisas. E haverá sempre maus atores que vão portar-se mal. Mas sem uma lei, sem um parâmetro, é difícil ver como todas as iniciativas positivas vão florescer se ainda for possível permitir que os dinheiros continuem a fluir na velha direção”.

