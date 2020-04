Ainda há excepções num mundo dominado pela pandemia.

"Sem Covid". Os países onde a pandemia não chegou

Numa análise rápida, há duas condições essenciais para entrar na lista nos 33 territórios que continuam sem qualquer caso confirmado de infeção pelo vírus que provoca infeções respiratórias graves: população reduzida e acesso difícil.

De acordo com a Reuteurs, a União das Comores, um arquipélago ao largo do continente africano, localizado perto de Madagáscar, o Reino do Lesoto, na África Meridional, o Tajiquistão, o Turquemenistão e algumas pequenas ilhas do Pacífico, como Nauru, Quiribáti ou as Ilhas Salomão continuam livres da pandemia que já infetou mais de três milhões de pessoas desde dezembro.

As autoridades norte-coreanas mantêm que não há qualquer caso no país. Na Oceania, os casos só se manifestaram na Austrália e na Nova Zelândia. Tuvalu e Vanuatu, por exemplo, continuam livres do vírus.

Nas contas da agência de notícias, por esta altura, 214 dos 247 países ou territórios reconhecidos pelas Nações Unidas tinham, pelo menos, um caso de infeção confirmado. Pela mesma altura, destes mesmos 214 países ou territórios, 166 tinham registado pelo menos uma vítima mortal pelo novo coronavírus.





