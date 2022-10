Sem-abrigo da capital poderão ficar sem instalações a partir do verão

Atual centro na capital vai encerrar para obras. Cerca de 45 sem-abrigo que recorrem diariamente a estas instalações.

O centro de acolhimento para os sem-abrigo Foyer Ulysse, na capital, vai ter de encerrar portas durante dois anos devido a trabalhos de renovação e ainda não há novo espaço para acolher os cerca de 45 sem-abrigo que lá dormem todos os dias.

O edifício, situado no bairro de Bonnevoie, na Cidade do Luxemburgo, está em mau estado e vai encerrar completamente a partir do próximo verão para os trabalhos de renovação. Os trabalhos deverão durar cerca de dois anos.

No entanto, ainda não foi encontrada alternativa para as pessoas que diariamente recorrem a esta instituição social. O centro é gerido pela Caritas, que diz-se agora abandonada pelo Estado e pelos dirigentes da comuna da capital na busca por um espaço temporário.

E estendeu o apelo de ajuda à população numa mensagem recente nas redes sociais. O diretor-geral da Caritas, Marc Crochet, refere que infelizmente ainda não foi possível encontrar um local de albergue que possa acolher os sem-abrigo durante os trabalhos de renovação e que qualquer ideia ou proposta será bem-vinda.

Marc Crochet salienta ainda que a melhor solução seria um edifício no centro da capital, uma vez que é nessa zona que a maioria dos sem-abrigo se encontram.



