A decisão foi tomada por causa do frio que se faz sentir e das temperaturas negativas previstas para os próximos dias.

Frio

Sem-abrigo. Ação de Inverno vai ser prolongada

Redação A decisão foi tomada por causa do frio que se faz sentir e das temperaturas negativas previstas para os próximos dias.

A Ação de Inverno vai ser prolongada até 5 de abril devido às atuais condições meteorológicas, com temperaturas mínimas negativas e a ocorrência de chuva e até neve.

Albergue de inverno para sem-abrigo nunca atingiu capacidade máxima A Ação Inverno acolhe cerca de 113 pessoas por noite. Esta iniciativa decorre normalmente todos os anos, entre 1 de dezembro e 31 de março.

O prolongamento da medida de apoio aos sem-abrigo, no Luxemburgo, foi anunciado pelo Ministério da Família, Integração e Grande Região este sábado, segundo noticia a RTL, acrescentando que a decisão foi tomada para "lidar com o frio" e "as temperaturas negativas previstas para os próximos três dias".

Assim, adianta o site da estação de TV, o albergue da associação Dräieck abrirá esta noite o edifício B da estrutura de emergência multifuncional no Findel para acomodar pessoas sem abrigo. As equipa no terreno encaminharão as pessoas para estas estruturas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.