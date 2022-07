Entre as formas de proteção para evitar o vírus Monkeypox, estão "lavar as mãos com sabão, evitar compartilhar roupas de cama e toalhas com pessoas infetadas e usar proteção em caso de contato sexual".

Seis casos de varíola dos macacos confirmados no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde apresenta o ponto da situação sobre a varíola dos macacos no Grão-Ducado.



De acordo com as autoridades sanitárias, até sexta-feira estavam confirmados seis casos de varíola dos macacos confirmados em Luxemburgo.

"Nenhum caso está hospitalizado. Os seis não têm ligação epidemiológica entre si e foram todos expostos ao vírus da varíola dos macacos no exterior", lê-se no comunicado, sem indicar o se são homens ou mulheres.

A Direção da Saúde deixa conselhos de proteção para as pessoas se protegem-se do vírus Monkeypox. Entre eles, "lavar as mãos regularmente com sabão, evitar compartilhar roupas de cama e toalhas com pessoas infetadas ou que tenham tido contato com pessoas infetadas e usar proteção em caso de contato sexual".

Até 5 de julho de 2022, em 33 países e áreas da região europeia, um total de 5.949 casos de varíola foram relatados às autoridades de saúde do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).















