Saúde

Seis cardiologistas demitiram-se do Centro Hospitalar do Norte

Susy MARTINS

Seis dos nove cardiologistas do Centro Hospitalar do Norte (ChdN), em Ettelbruck, apresentaram esta semana a sua demissão. Uma informação avançada pela rádio estatal 100,7, após a RTL já ter noticiado uma suspeita de demissão.

Os seis cardiologistas pretendem deixar o hospital no final deste ano. No entanto, a direção do CHdN diz que ainda vai tentar falar com os médicos no sentido de os convencer a ficar no hospital.

Segundo o Centro Hospitalar do Norte, os médicos avançaram como razão para esta demissão um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida privada.



