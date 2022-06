Em contrapartida, e ao que tudo indica, as implicações fiscais – que foram suspensas excecionalmente durante a pandemia – deverão manter-se.

Teletrabalho

Segurança social. Transfronteiriços vão poder trabalhar em casa até ao fim do ano

Diana ALVES É um período transitório. Até ao final do ano os trabalhadores transfronteiriços vão poder trabalhar a partir de casa sem quaisquer repercussões ao nível da segurança social.

Em contrapartida, e ao que tudo indica, as implicações fiscais – que foram suspensas excecionalmente durante a pandemia – deverão manter-se.

Numa curta nota enviada às redações, o Ministério da Segurança Social refere que “os membros da comissão administrativa para a coordenação dos sistemas de segurança social da União Europeia decidiram implementar um período transitório de seis meses, a partir de 1 de julho de 2022 e até 31 de dezembro de 2022”.

Durante este período “será aplicada uma tolerância administrativa”, que autoriza o teletrabalho dos transfronteiriços sem consequências ao nível da segurança social.

No comunicado, o ministério sublinha que o que está em causa é apenas a questão da segurança social e não a questão fiscal. “Os acordos em matéria fiscal são da competência do Ministério das Finanças”, acrescenta.

Recorde-que a flexibilização do regime de teletrabalho dos transfronteiriços foi uma das medidas tomadas para lutar contra a propagação da covid-19. Mas, como já era sabido, os acordos bilaterais que o Governo luxemburguês assinou com França, Alemanha e Bélgica expiram no próximo dia 30 de junho.



