Cerca de 400 portugueses no Luxemburgo com pensões em atraso

Henrique DE BURGO No ano passado foi destacada, de Lisboa, uma técnica da Segurança Social portuguesa para facilitar o processo da reforma dos emigrantes portugueses.

O número de portugueses no Luxemburgo atualmente com pensões do Estado português em atraso ronda os 400 casos. Entre 2018 e 2019 esteve nos 1.700 casos e em fevereiro do ano passado caiu para 250.



No entanto, o número voltou agora a subir, devido à entrada de novos processos e ao tratamento de outras prestações sociais. O embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, disse à Rádio Latina que esses processos estão a ser tratados e que os dois países estão a preparar o número de reformas do próximo ano.

A ligação entre os serviços de Segurança Social de Portugal e do Luxemburgo está a ser feita há um ano, no Grão-Ducado, por técnica que veio de Lisboa. Segundo o embaixador, a funcionária destacada pela Segurança Social portuguesa deverá ficar a trabalhar mais dois anos no Luxemburgo com o objetivo de facilitar o processo da reforma dos emigrantes portugueses.



