Segurança rodoviária

Radar-semáforo da capital em funcionamento a partir de 23 de julho

Henrique DE BURGO

O primeiro radar com ligação direta ao semáforo, instalado em outubro de 2020 na Place de l'Étoile, na capital, vai passar a disparar oficialmente a partir de 23 de julho, próxima sexta-feira.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Ministério da Mobilidade. Depois da fase de testes, o primeiro radar-semáforo no Luxemburgo vai passar a tirar foto dos condutores (viaturas) que não respeitarem o sinal vermelho e o limite máximo de 50 km/h de velocidade, naquele que é tido como "um cruzamento particularmente sensível dada a passagem regular do elétrico", referem os responsáveis em comunicado.

Em caso de passagem no semáforo laranja (em que é recomendado parar se possível) a multa é de 49 euros e em caso de passagem no vermelho a multa é de 145 euros, com perda de dois na carta de condução.

Em caso de excesso da velocidade máxima de 50 km/h, a multa vai de 49 euros (entre os 51 a 65 km/h) a 145 euros (entre 65 e 75 km/h), com perda de dois pontos na carta de condução. Se a velocidade ultrapassar os 75 km/h é considerado "delito de grande velocidade" e dá direito à perda de 4 pontos na carta de condução.



O Ministério da Mobilidade prevê ainda instalação de outros radares deste tipo no cruzamento da route d'Esch com a boulevard Dr. Charles Marx (junto da estação de serviço Texaco) e no cruzamento da entrada na A4 com a boulevard Pierre Dupong, (junto ao Liceu Aline Mayrisch, em Hollerich).

