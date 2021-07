Número foi menor do que em 2019 devido ao confinamento, revelou o ministro da Segurança Interna, Henri Kox.

Quase 50 casos de agressões a agentes da polícia em 2020

No ano passado houve 49 casos de rebelião contra polícias no Luxemburgo. Nalguns casos, as agressões físicas ou verbais obrigaram 20 agentes a ausentarem-se do trabalho devido a doença. Os dados foram revelados pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta parlamentar.

No total, foram 123 dias de baixa médica na Polícia Grã-Ducal no ano passado por causa deste tipo de agressões. No geral o número foi menor do que o registado em 2019. Neste ano foram registados 76 casos de rebelião, sendo que 43 agentes necessitaram de baixa médica.

Essa diminuição entre 2019 e 2020 daoeveu-se sobretudo ao confinamento. Na resposta, Henri Cox garantiu que cada agente vítima destas agressões recebe apoio por parte da direção, tanto profissional como psicológico.

O ministro afirma ainda que o Governo e Parlamento estudam várias possibilidades para fazer baixar estes casos, nomeadamente a introdução das chamadas 'bodycams', em que os agentes podem câmaras no próprio vestuário, ou ainda sanções mais pesadas para os agressores.

A tutela da Segurança Interna acredita ainda que o reforço das equipas de polícia nos próximos anos ajudará a colmatar as agressões contra agentes da autoridade.



