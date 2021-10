De acordo com o relatório anual da Associação de Seguro Acidente, as mudanças nas condições de trabalho provocadas pela pandemia reduziram o número de acidentes de trabalho, mas o número de doenças profissionais aumentou.

Trabalho

Seguradoras. Acidentes de trabalho diminuem mais 20% no ano do confinamento

Henrique DE BURGO

Os acidentes de trabalho e os acidentes durante o percurso 'casa-trabalho' registaram, em 2020, uma queda "sem precedentes".

De acordo com o relatório anual da Associação de Seguro Acidente, as mudanças nas condições de trabalho provocadas pela pandemia reduziram o número de acidentes de trabalho em 21,6%. Já nos acidentes durante o trajeto 'casa-trabalho' a queda foi ainda maior: 33%.Ao todo, foram contabilizados 15.415 acidentes no ano passado: 12.656 no local de trabalho e 2.446 no trajeto.

No sentido oposto, o relatório divulgado esta terça-feira refere que o número de doenças profissionais aumentou "significativamente", para 313 casos, devido às infeções causadas pela covid-19 no local de trabalho.

Quanto aos acidentes mortais no local de trabalho, houve 19 vítimas a lamentar (mais três em relação a 2019), mas nenhum caso está ligado à covid-19.

Associação lança nova campanha de prevenção

Para prevenir mais acidentes laborais ou durante o trajeto, a Associação de Seguro Acidente lançou uma nova campanha, "Un accident du travail peut être… ÉVITÉ!" (Um acidente de trabalho pode ser ... EVITADO!), no âmbito do Plano Estratégico de Segurança Rodoviária 'Visão Zero'.

O conceito passa por enumerar as possíveis consequências de um acidente num posto de trabalho mal-adaptado em três dos setores mais afetados: construção, indústria e administração.

Os três spots de vídeo vão ser exibidos nos cinemas, na televisão e nas redes sociais. Há também cartazes publicados em diversos meios de comunicação online e impressos.



