Segundo lote de vacinas da gripe já aterrou

O Grão-Ducado já tinha recebido 55 mil vacinas e esperava mais 65 mil até ao final do ano.

Já estão no Grão-Ducado disponíveis para ser distribuídas as vacinas da gripe que o Ministério da Saúde encomendou para evitar que os hospitais venham a lidar com duas epidemias ao mesmo tempo. De acordo com a própria ministra da Saúde, os hospitais já começaram a receber este segundo lote de vacinas para a gripe.

O Grão-Ducado já tinha recebido 55 mil amostras, e esperava mais 65 mmil até ao final do ano, segundo a própria Paulette Lenert explicou há algumas semanas. Em princípio dá para todos, ainda que numa fase inicial os fármacos se destinem essencialmente aos profissionais de saúde e às pessoas consideradas de risco como as que têm mais de 65 anos, as gravidas, os residentes com doenças crónicas, assim como problemas renais e imunidade reduzida.

No Luxemburgo, a vacina é gratuita nos centros hospitalares. Recordando a importância, especialmente neste inverno, da vacinação, as autoridades sanitárias insistem na receita: tudo deve ser feito para evitar mais sobrecarga do sistema hospitalar, que já se encontra na fase 4 há apenas um mês.

De facto, em algumas pessoas, as complicações do vírus podem ser graves, levando a pneumonia grave e mesmo a resultados fatais nas pessoas mais vulneráveis. O aviso é dirigido a indivíduos mas também a "todos os grupos de profissionais que estão em estreito contacto com os mais frágeis" como o pessoal médico e de enfermagem, assim como os trabalhadores dos lares, creches e jardins de infância, bem como serviços de cuidados ao domicílio.

Para já a gripe ainda não começou a fazer grandes estragos no país. Apenas 1% dos pacientes consultados foi diagnosticado com a doença que costuma acompanhar os dias mais frios.

