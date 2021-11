A ministra da Integração é o segundo caso confirmado em dois dias no executivo francês.

França

Segundo caso de covid-19 no Governo francês

AFP A ministra da Integração é o segundo caso confirmado em dois dias no executivo francês.

Depois do primeiro-ministro, Jean Castex, ter confirmado na segunda-feira que está infetado com o novo coronavírus, há mais um membro do executivo francês positivo para o SARS-CoV-2.

A ministra da Integração, Brigitte Klinkert, 65 anos, fez o anúncio na terça-feira à noite, através das redes sociais. "Depois do contacto com uma pessoa positiva, fiz e um teste que deu positivo. Como não tenho sintomas nesta fase, ajustei a minha agenda para continuar as minhas atividades de forma isolada", escreveu.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Klinkert, que entrou para o Executivo em julho de 2020, ficará em isolamento por dez dias.



Este segundo caso no Governo surge no momento em que o Conselho de Defesa deverá reunir esta quarta-feira para estudar novas medidas para travar a aceleração da epidemia da covid-19 em França.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.