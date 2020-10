SEF desmantela rede que falsificava documentos. Alguns eram enviados para o Luxemburgo

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal desmantelou uma rede internacional que falsificava, em Lisboa, passaportes, cartas de condução, títulos de residência e cartões do cidadão.

Henrique DE BURGO O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal desmantelou uma rede internacional que falsificava, em Lisboa, passaportes, cartas de condução, títulos de residência e cartões do cidadão.

Durante a investigação, os inspetores do SEF conseguiram apurar que a documentação fraudulenta era comercializada online e era remetida via postal para países como o Luxemburgo, Reino Unido, França, Irlanda, Portugal, Holanda, Brasil e Estados Unidos. Segundo o SEF, a rede atuava em vários países mas tinha o laboratório em Portugal.

Os documentos apreendidos são maioritariamente constituídos por passaportes portugueses, cartas de condução e outros documentos de identificação europeus que eram transacionados em 'bitcoins' no valor de 10 mil euros. A diretora nacional do SEF, Cristina Gatões avançou que os documentos falsificados por esta rede são "de elevada qualidade" e que "passam facilmente por qualquer entidade privada ou pública".



Segundo Cristina Gatões, esta rede movimentava "significativas quantias de dinheiro sob a forma de criptomoedas", o que permitia obter "avultado lucro" e "tecnologia de ponta para a elaboração de milhares de documentos falsos de elevada qualidade".

Nesta operação policial foram detidos um homem e uma mulher, que se encontram em prisão preventiva, suspeitos dos crimes de falsificação e contrafação de milhares de documentos e outros crimes informáticos.



Em conferência de imprensa, Cristina Gatões disse que o SEF realizou, na segunda-feira na zona de Lisboa, uma operação que permitiu o desmantelamento de uma rede internacional de falsificação de documentos e apreensão, na residência dos detidos, de centenas de documentos falsos, computadores da "mais moderna tecnologia que permitia uma produção contínua" e impressoras de alta qualidade.

A mesma responsável explicou que esta operação decorreu de uma investigação que dura há dois anos e foi iniciada no Reino Unido pela Europol "a uma complexa e furtiva rede internacional que recorria à darkweb para vender diversos tipos de documentos de identificação, incluindo passaportes portugueses e de vários países europeus, americanos e árabes". A diretora nacional do SEF disse ainda que a investigação vai continuar. A operação decorreu em colaboração com as autoridades inglesas, Europol e polícia brasileira.

