Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visita Luxemburgo

A nova secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, efetua entre amanhã e segunda-feira a sua primeira visita ao Luxemburgo enquanto governante.

Do programa para amanhã estão agendadas uma visita ao Consulado-Geral de Portugal e uma reunião com os conselheiros das Comunidades Portuguesas eleitos pelo Luxemburgo.

No sábado, Berta Nunes vai reunir-se com a Coordenação do Ensino do Português e a com a presidente da CCPL, Elisabete Soares.

Nesta visita ao Grão-Ducado, a secretária de Estado vai ainda marcar presença em diversos eventos do movimento associativo português no Luxemburgo.

Para o último dia está agendada uma visita à exposição sobre Aristides de Sousa Mendes, nos Arquivos Nacionais, na capital, uma reunião com o vice-presidente da OGBL, Carlos Pereira, e com o secretário central do Departamento dos Emigrantes, Eduardo Dias, e ainda uma visita aos estúdios da Rádio Latina, em Gasperich, onde será gravada uma entrevista.

Berta Nunes, médica e ex-presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, foi escolhida pelo primeiro-ministro António Costa para suceder a José Luís Carneiro, que passou a secretário-geral-adjunto do PS.

HB