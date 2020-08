A baixa precipitação dos últimos meses poderá ter consequências graves para as diversas culturas no país.

Sociedade 2 min.

Seca no Luxemburgo preocupa agricultores

Redação A baixa precipitação dos últimos meses poderá ter consequências graves para as diversas culturas no país.

No Grão-Ducado, o tempo tem permanecido mais seco do que é habitual nos últimos meses, o que tem preocupado a Administração de Gestão das Águas do país. A falta de chuva pode ter consequências graves nos solos.

Devido à baixa precipitação de 2019, "a recarga das águas subterrâneas foi adiada para o período de 2019-2020", que terminou em março último, segundo Jean-Paul Lickes, diretor da Gestão das Águas ao L'Essentiel. Desde então, a situação não melhorou, tendo em conta a vaga de calor dos último dias, e os níveis das águas subterrâneas permanecem muito baixos.

A situação está a ser acompanhada de perto pelos agricultores, cujo trabalho depende em grande parte das condições meteorológicas. "Os agricultores estão muito preocupados, especialmente os criadores de gado, visto que esta seca, combinada com as altas temperaturas que se têm verificado, está a afetar a produção de forragem [para os animais]", salientou Catherine Giorgetti, porta-voz do Ministério da Agricultura.

Verão. Coronavírus pode causar escassez de água potável Há um mês, o Ministério do Ambiente pediu para economizar água da torneira. A situação continua preocupante.

Embora ainda seja demasiado cedo para fazer uma balanço das colheitas (algumas das quais ainda estão em curso), é já certo que este ano não será muito positivo. O milho tem "sofrido os com os efeitos desastrosos da seca", com a produção "completamente parada". No mesmo sentido, as culturas forrageiras "estão a sofrer de stress hídrico", lamentou Catherine, alertando que atualmente nos prados e pastagens, "a erva quase não cresce."

Apesar do verão, a situação meteorológica atual é excecional, com vários dias de temperaturas elevadas e pouca chuva. Em julho, o nível de precipitação não excedeu os 8,3 mm na estação de Findel, um défice de 88% em relação à média deste mês durante o período entre 1981 e 2010", revelou Jean-Paul Lickes ao L'Essentiel. Embora não seja possível antecipar a situação meteorológica para as próximas semanas, o especialista observa "uma tendência crescente dos fenómenos meteorológicos extremos nos últimos anos", com impacto direto nos rios do país.

Os anos de 2018 e 2019 foram dos mais quentes nas últimas décadas, e 2020, segundo os meteorologistas, vai pelo mesmo caminho. Segundo o Meteolux, os meses de julho e agosto foram dos mais secos de sempre no país, tendência que se começou a verificar logo no início do ano com o inverno mais 'quente' desde 1947, tendência que se manteve durante a primavera. Recorde-se que o mês de janeiro de 2020 foi o mais quente de sempre.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.