Seca

"Situação crítica". Há riachos completamente secos no Luxemburgo

Susy MARTINS Ano de 2022 tem sido marcado por vagas de calor e ausência de chuva, prevendo-se um ano de seca recorde.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e a Administração da Gestão da Água informam que os cursos de água têm níveis extremamente baixos, alguns dos quais estão completamente secos.



Devido à situação atual, considerada crítica, as autoridades ambientais relembram a proibição de extração das águas de superfície, mesmo nos casos em que há autorização. Outro dos apelos é que se reduza consideravelmente a pesca.

São medidas para evitar comprometer ainda mais a sobrevivência de determinados organismos aquáticos e para evitar uma degradação irreversível da qualidade da água.

Segundo o Ministério do Ambiente, o norte do país está a ser mais afetado pela seca do que a região sul, sendo que as trovoadas e as chuvas locais de nada servem face à situação atual.

As autoridades garantem, no entanto, que, para já, está garantida a água potável para consumo, mas alertam que em algumas localidades a situação é preocupante.

Daí a importância de respeitar algumas medidas de prevenção, tais como evitar regar a relva, lavar carros ou ainda encher piscinas.



