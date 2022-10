Se vai viajar de avião durante as férias do feriado de 'Todos os Santos" esta informação pode ser do seu interesse.

Se perder o voo de ‘ida’ deixa de ter direito ao voo de ‘volta’?

Tem bilhetes de avião de ‘ida e volta’ mas por qualquer motivo não vai conseguir viajar. Não aparece, portanto, no voo de ida. Mas, e se quiser usufruir do bilhete de regresso? Terá o seu lugar disponível?

O mais provável é que a companhia aérea tenha anulado o seu voo de regresso por não ter comparecido na viagem de ida.

