Se pensa que está constipado, faça o teste à covid-19

Susy MARTINS Ministério da Saúde apela à vigilância. Os casos de covid-19 no Luxemburgo continuam a aumentar de semana para semana.

Com o inverno a aproximar-se e as previsíveis mudanças de temperaturas, há cada vez mais pessoas a ficar constipadas, com tosse ou com uma simples dor de garganta. Estes sintomas de uma constipação banal são os mesmos de uma gripe e de uma infeção por covid-19. Uma situação que leva o Ministério da Saúde a recomendar que as pessoas tomem precauções logo no início dos primeiros sintomas. O objetivo é limitar a propagação do SARS-CoV-2.

Numa publicação nas redes sociais, o ministério relembra que, em caso de um dos sintomas acima enumerados, deve fazer-se um autoteste em casa. Caso não se tenha autotestes, deve evitar-se o contacto com outras pessoas. Quando o contacto interpessoal é inevitável, a recomendação é para o uso da máscara de proteção individual.

As autoridades também recomendam que, caso seja possível, se recorra ao teletrabalho, em caso de sintomas.

Os casos de covid-19 no Luxemburgo continuam a aumentar de semana para semana.

Na semana de 3 a 9 de outubro foram registados 3.004 novas infeções, contra 2.324 na semana precedente. Com a abolição da obrigatoriedade de quase todos os gestos barreira e medidas de segurança, o Ministério da Saúde apela agora à vigilância da população, para que esta se resguarde em caso de sintomas, afim de limitar a propagação do vírus.

