O ambiente socioeconómico das famílias continua a ter influência sobre o (in)sucesso escolar dos filhos de imigrantes no Luxemburgo. Mas a atitude mobilizadora dos pais também tem peso na balança, defende a autora de uma tese de mestrado que tem como público-alvo os alunos de origem cabo-verdiana no Grão-Ducado.

Sociedade 3 min.

“Se não fores para a escola vais lavar casas de banho como eu”

Henrique De Burgo O ambiente socioeconómico das famílias continua a ter influência sobre o (in)sucesso escolar dos filhos de imigrantes no Luxemburgo. Mas a atitude mobilizadora dos pais também tem peso na balança, defende a autora de uma tese de mestrado que tem como público-alvo os alunos de origem cabo-verdiana no Grão-Ducado.

Os alunos cabo-verdianos são o grupo que apresenta a maior taxa de abandono escolar no Grão-Ducado – 5,9% –, de acordo com os últimos dados de um estudo do Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, de 2015.

As dificuldades da comunidade nesta área foram confirmadas na radiografia feita à comunidade pelo Centro de Estudos e de Formação Intercultural e Social (CEFIS). Publicado a 30 de janeiro, o estudo reflete as “desigualdades da repartição dos alunos cabo-verdianos no sistema de ensino luxemburguês”. Do total dos alunos, só 3% seguem para o liceu clássico, enquanto a maioria continua a engrossar a lista dos regimes modular e técnico.

“Porque é que tantos alunos de origem cabo-verdiana estão condenados ao insucesso escolar ou ao abandono escolar? No Luxemburgo, a origem está aparentemente no sistema escolar ou na questão das línguas. Mas em Portugal, onde não há essa barreira linguística, a taxa de insucesso é praticamente idêntica entre os alunos de origem cabo-verdiana. Talvez o problema não seja tanto a língua, mas o ambiente familiar”, sustenta Aleida Vieira, autora de um terceiro estudo, uma tese de mestrado sobre o impacto da atitude mobilizadora dos pais na educação dos filhos, defendida recentemente na Universidade do Luxemburgo.

“A conclusão a que cheguei é que a atitude mobilizadora da família tem um grande impacto sobre a performance escolar das crianças. Isso está patente no grupo dos casos de insucesso que inquiri: os alunos consideram que não puderam ir mais longe por essa falta de mobilização da família. Por exemplo, pelos pais não perceberem o alemão, matemática ou outras disciplinas, não acompanham os filhos nos trabalhos escolares. Pior é que não pedem ajuda e não encorajam os filhos. Já as pessoas que conseguiram formar-se e conseguiram um bom emprego, tiveram a família ao lado deles. Quando não conseguiam ultrapassar algumas barreiras, os pais mobilizaram primos, amigos, associações ou grupos de voluntários. Esta é a atitude”, defende Aleida Vieira.



Foto: Chris Karaba

“Um dos inquiridos disse-me que a mãe lhe dizia ’se não fores para a escola, que é o teu dever, vais lavar casas de banho como eu’. Essa pessoa tomou isso como motivação: ’não quero lavar casas de banho, então vou ter mesmo de estudar’. O mínimo que os pais podem fazer, que até pode ser o lado afetivo ou uma frase de incentivo, vai marcar a diferença entre o sucesso e o insucesso escolar dos filhos”, acrescenta.

Ser filho de imigrante não condena uma criança ao insucesso, mas há um “acumular de riscos” inerentes à vida do imigrante que podem levar a isso. “Trabalho com horários irregulares; mudança frequente de casa; salário que não permite, por exemplo, ir a museus ou fazer viagens culturais, etc. Se os pais não estão integrados no país, não vão estar tão implicados na escolarização dos filhos”, lamenta a autora da tese, também ela de origem cabo-verdiana.

“Os pais querem o sucesso dos filhos que é a recompensa da sua imigração. Esse sucesso é obtido com uma grande luta e um investimento da família. Mas os governos devem também criar condições para que os pais possam cumprir os seus papéis”, acentua.

Foto: Chris Karaba