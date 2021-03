As pessoas que gostam de nós mentem. Chamamos ao hábito, socialmente aceite e até protegido moralmente, mentirinha piedosa. A crónica semanal de Filipa Martins.

Opinião Sociedade 5 min.

Se for preciso, volto a pôr rodinhas na bicicleta

Filipa MARTINS As pessoas que gostam de nós mentem. O hábito não faz delas aldrabões irrepreensíveis, gente de carácter duvidoso, coração esburacado, capazes de tudo por um punhado de notas, condenadas a comer eternamente - apenas e só - as pernitas dos caranguejos, de martelo na mão e língua espetada, num esforço inumano a escarafunchar, como se aquilo fosse comida que alimentasse gente.

Chamamos ao hábito, socialmente aceite e até protegido moralmente, mentirinha piedosa. A trapaça benévola tende a acompanhar-nos o crescimento, cola o nariz ao vidro do berçário, na unidade neonatal da finada clínica de São Miguel, aponta, arreganha a boca e faz 'bilu-bilus' intercalados por adjetivos elogiosos e exagerados sobre a perfeição das orelhinhas e as unhas limadas e arranjadas nos dedinhos finos, apesar de – a par dos outros que por ali habitam – a criatura do berçário, centro das atenções, estar encarquilhada e roxa e aparentar possuir a herança genética de um casal de ogres. Como tenho família propícia à consanguinidade, avós irmãs e desavindas, pai e mãe primos direitos, o entusiasmo substantivou-se, quando cabeludo e de cavidade bocal escancarada, apareci sem ter o nariz na testa e com todos os membros aparentemente funcionais, a mais escorreita criação de Deus. Estava iniciado o ciclo de mentirinhas piedosas.

Outras se seguiram, entre os pinheiros do parque de campismo de Melides, a mãe de panamá a pintar as unhas de vermelho à sombra, as cadeiras de plástico desgarradas, os motivos florais dos oitentas na toalha, a roulotte em segunda mão, o avô no braseiro em tronco nu e eu sem capacete, ou proteção de qualquer espécie, dessas que se prendem com adesivos e são exigidas agora pelas patrulhas policiais da Escola Segura, em vez de darem conta da droga atrás dos pavilhões, agarrado ao guiador cor-de-rosa, herdado da irmã mais velha, maltratado pelas quedas, como se levasse a vida entre os dedos transpirados, receoso sobre as rodas, capaz de buzinar aos pardais que se atravessavam no caminho e a voz

‘Anda, anda, que o pai está a agarrar no selim’

e os pés nos pedais e a voz

‘Estás a ir bem, estás a ir bem’.

E não sei porquê, se por uma pedra trilhada, se por um gato que saltou da árvore à passagem, desvio o olhar do caminho, inclino o corpo e rodo a cabeça para perceber que pedalo sozinho e sem apoio e a fúria do engano leva-me ao chão e esmurra-me os joelhos.

‘Não é nada, já passou’, nova mentirinha piedosa, que me deixa com a marca que ainda tenho, um frio agudo de que padeço na mudança do tempo estival.

Mudámos as férias do Orbitur de Melides para as Praia das Maçãs, trocámos a bicicleta de guiador cor-de-rosa pelo trânsito de Colares e deixámos a roulotte em segunda mão por um toldo alugado nas promoções de Inverno. Aparentemente, imperava a consternação perante a minha incapacidade de domar velocípedes, mas depressa a mudança mostrou a alegria do meu pai de largar o selim da bicicleta e de ter as mãos vagas para ler o Record e lamber gelados.

Depois, as hormonas moldam o corpo, não tanto como o desejado, mas dentro do normal funcionamento do organismo masculino, assim rezam os especialistas, num diagnóstico piedoso perante o imberbe rapazote.

‘Está bom para a idade’

‘E a barba?’

‘Está bom para a idade’

Recebe-me o liceu Camões, sem motorizada atracada ao gradeamento da escola, nem blusão de penas, nem barbicha descolorada, mas munido do alvitre médico, materializado num atestado rubricado sobre o espevitado crescimento das glândulas sebáceas, e uma penugem rala e escura a contornar o lábio superior. Traiu-me o pouco conhecimento das meninas de artes, juntas em rebanho no ponto oriental do recreio, sobre a infalibilidade da ciência, crentes de que ainda era um miúdo sem jeito para linguados, apesar do atestado e do diagnóstico e do parecer médico assegurarem que caminhava a passos largos para o apogeu da puberdade.

Seguindo conselhos alheios, dei por mim no cinema de mão dada com o patinho-feio-da-turma, melhor amiga da loira alta da primeira fila, companhia regular das matinés do King. Um esquema concebido a trouxe-mouxe e alimentado por vozes piedosas para encantar a loira, fazendo do patinho-feio o meio. Muitos patinhos-feios se seguiram sentados entre mim e as loiras de serviço nas cadeiras aveludadas e puídas do King, até que, por fim, casei com um deles, feito o pedido no Opel Corsa, depois do cinema e de darmos boleia à loira para as aulas de ioga.

Não haverá, na certa, dia mais auspicioso à fecundação de mentirinhas piedosas que aquele que junta duas almas, em frente a um padre, no altar. Eu e a Carminho e as promessas de fidelidade e felicidade eternas, filhos lindos, barrigas lisas e rabos firmes apesar de o futuro nos reservar fins-de-semana de zapping, votações nos concursos de talentos e a carne assada da mãe dela requentada no micro-ondas. No terceiro ano de casamento, a Carminho passou a ter reuniões do conselho pedagógico da escola depois de jantar e saia com um ‘gosto muito de ti, Zé’ e eu juntava os homens para uma cartada.

‘Muito trabalho’

‘Responsabilidades acrescidas’

‘Farta-se de trabalhar a tua mulher’

As frases dos amigos faziam-me perder ao poker. E ela, à saída

‘Gosto muito de ti, Zé’

A Carminho quis a separação depois de uma chamada de valor acrescentado em que votei na menina roliça da Nazaré que cantou ‘O Povo que lavas no Rio’ no concurso de talentos, quem a ouvisse de olhos fechados não lhe encontrava diferença para a Amália. As reuniões do conselho pedagógico davam-se na ‘Estrelinha da Sorte’ do Martim Moniz, num quarto em tons arroxeados e lâmpada em curto-circuito na casa de banho.

‘Ela volta’

Foi pela hora de deitar, mais coisa menos coisa, que perdi a paciência para as mentirinhas piedosas e na dúvida digo:

‘Larga o selim, se for preciso, volto a pôr as rodinhas na bicicleta’.

Filipa Martins, uma escritora no debate público É jornalista e escritora portuguesa. Recebeu o Prémio Revelação, em 2004, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro "Elogio do Passeio Público". Em 2018, saiu o seu quarto romance "Na Memória dos Rouxinóis", vencedor do Prémio Literário Manuel Boaventura 2019. Está, presentemente, a escrever uma biografia da poeta açoriana Natália Correia. Foi co-argumentista da série televisiva "Três Mulheres", da RTP, centrada nas vidas da escritora Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa. Escreve às quintas-feiras.





