Autoridades lembram que não é preciso estar em 'estado de embriaguez' para que o álcool influencie a condução.

Operação Carnaval

"Se beber não conduza e vá de transportes", pede a polícia

Operação Carnaval nas estradas luxemburguesas. Ao longo dos próximos dias a polícia vai estar mais presente no terreno, sobretudo durante os principais eventos de Carnaval.



Numa nota divulgada no seu site, a polícia grã-ducal avisa que as fiscalizações serão centradas na condução sob efeito de álcool e no excesso de velocidade.

