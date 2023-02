O alerta foi dado por António Guterres nas Nações Unidas. A subida do nível das águas do mar levará a que milhões de pessoas fiquem sem casa e sem nação, alertou.

Sociedade 4 min.

Alterações climáticas

Se as temperaturas não baixarem haverá um "êxodo de proporções bíblicas"

Telma MIGUEL O alerta foi dado por António Guterres nas Nações Unidas. No Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU disse que a subida do nível das águas do mar levará a que milhões de pessoas fiquem sem casa e sem nação. Pediu aos países para cortarem urgentemente as emissões.

A subida do nível das águas do mar, por causa do degelo do Ártico muito maior do que se esperava, levará ao "êxodo em massa de populações inteiras numa escala bíblica", disse na terça-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O português viu o seu mandato à frente da ONU renovado recentemente e desde 2017 que alerta para o "suicídio coletivo" que a Humanidade enfrenta se não parar o mais depressa possível de queimar combustíveis fósseis.

Esta terça-feira, em Nova Iorque, lançou mais um prognóstico sombrio. A crise climática poderá provocar uma catástrofe generalizada a mais de mil milhões de pessoas, de Londres, a Bangkok e Buenos Aires, que terão de fugir e procurar refúgio longe de casa. Algumas nações poderão ficar submersas e "comunidades inteiras desaparecer para sempre. As nações-Estado, como Tuvalu, estão já a braços com erosões costeiras graves."



Guterres pede criação de lei internacional de refugiados

O nível do degelo no Ártico, e sobretudo na Gronelândia, tem superado as expectativas mais pessimistas. A Organização Meteorológica Mundial coligiu novos dados, de acordo com os quais os oceanos aqueceram mais num século do que em qualquer momento dos últimos 11 mil anos.

Cortar as emissões de gases com efeito de estufa – maioritariamente causados pela combustão de petróleo, gás e carvão -, enfrentar questões como a pobreza, que aumenta o impacto do sofrimento, e desenvolver novas leis para proteger os sem-abrigo e os migrantes são imperativas.

Na assembleia reunida do Conselho de Segurança, Guterres salientou que os danos à economia, infraestruturas e deslocações em massa são também um risco para a segurança e paz mundial. E haverá uma competição feroz por locais seguros, comida, água potável e recursos de toda a ordem.

Por causa deste êxodo – que fará com que as migrações atuais causadas por pobreza, secas e guerras, como a da Ucrânia, pareçam um problema menor – Guterres defendeu que "os direitos humanos não desaparecem quando as casas das pessoas desaparecem". As catástrofes das migrações forçadas são bem conhecidas de António Guterres, que foi durante 10 anos o Alto Comissário para os Refugiados da ONU.

Guterres pediu ainda a criação de uma lei internacional de refugiados. Em 2020, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU determinou que a devolução de refugiados aos seus países de origem é ilegal. Neste momento, a União Europeia está a debater um Pacto para o Asilo e Migrações que prevê o retorno de migrantes que não cumpram as condições de acesso à Europa. E alguns países das fronteiras externas da UE estão a ensaiar a hipótese de construir muros para evitar a passagem de fronteiras de pessoas de países fora da área Schengen.

Os lucros ascendentes dos combustíveis fósseis

Segundo o Acordo de Paris, e os novos compromissos assumidos na COP 26 em Glasgow, em 2022, os países responsabilizaram-se por fazer tudo para que as temperaturas mundiais não subam até ao final do século para cima de 1,5 graus centígrados (em relação à época pré-industrial). Contudo, um relatório recente da ONU refere que nenhum país tem um plano viável para conseguir este objetivo.

Os planos atuais significam que as temperaturas aumentarão 2,4 graus Centígrados até ao fim do século. "Mesmo que o aquecimento global seja milagrosamente limitado a 1,5 graus centígrados, mesmo assim enfrentaríamos um considerável aumento do nível do mar", disse Guterres.

Apesar das promessas de redução, o uso de combustíveis fósseis parece não estar perto do fim. Em 2022 várias multinacionais tiveram lucros extraordinários, como foi o caso da Shell que conseguiu um lucro histórico de 37 mil milhões de euros.

A TotalEnergies, uma multinacional de origem francesa, obteve um lucro em 2022 de 34 mil milhões de euros. E a portuguesa Galp publicou um lucro de 881 milhões de euros em 2022. Além dos lucros extraordinários no ano de crise energética provocada pela necessidade de a UE acabar contratos com a russa Gazprom, várias empresas energéticas continuam a abrir novos poços e novas explorações de gás.

No entanto, os dados dos cientistas são atualmente inequívocos: o aumento das temperaturas globais está diretamente ligado ao efeito de estufa criado pela emissão de gases para a atmosfera como o dióxido de carbono e o metano e pela atividade humana em vários setores.

