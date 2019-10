A polícia recomenda andar com pneus de inverno entre outubro e a Páscoa.

Se ainda não o fez, é melhor começar a pensar em pôr pneus de inverno

O inverno ainda não chegou oficialmente, mas o frio já se fez sentir nos últimos dias. E com a descida das temperaturas e mudança das condições meteorológicas, os automobilistas devem começar a pensar em adaptar as suas viaturas antes que a neve e o gelo se instalem nas estradas. O Código da Estrada é omisso quanto a uma data concreta de mudança de pneus, mas no site da polícia aconselha-se a que a transição seja feita entre outubro e a Páscoa. Além disso, as autoridades deixam alguns conselhos.

Os pneus de inverno são preferíveis aos de verão, assim que as temperaturas desçam abaixo dos sete graus. Por isso, recomenda-se que os pneus sejam mudados logo em outubro e permaneçam até à altura da Páscoa.

Embora a lei estabeleça que o desenho do pneu deve ter, no mínimo, 1,6 milímetros (mm) de profundidade, as autoridades recomendam substituir os pneus, se o desenho tiver menos de quatro mm de profundidade.

A circulação com pneus desadequados às condições climatéricas pode valer uma multa de 74 euros e a imobilização do veículo. Se o desenho do pneu não respeitar a profundidade mínima de 1,6 mm, o condutor pode ter de desembolsar 145 euros e perder dois pontos na carta de condução.