Saúde pública. Banhos interditos no lago Remerschen

Saúde pública Banhos interditos nos lagos Haute Sûre e Weiswampach

As autoridades voltaram a proibir os banhos nas praias fluviais dos lagos Haute-Sûre e Weiswampach, no norte do país. Análises feitas à água revelaram uma grande presença de cianobactérias, as chamadas algas azuis, e de toxinas que podem causar problemas de saúde em humanos e animais.