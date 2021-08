A tutela admite que "a primeira vaga da pandemia pôs a nu os limites do conceito inicial das 'maisons médicales'".

Ministra da Saúde inaugura hoje novo centro de saúde de urgência na capital

Susy MARTINS A tutela admite que "a primeira vaga da pandemia pôs a nu os limites do conceito inicial das 'maisons médicales'".

O novo centro de saúde de urgência (maison médicale, em francês) no centro do país vai ser inaugurado esta quita-feira à tarde, a partir das 14h30, pela ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O centro muda assim de instalações, passando da rua Michel Welter para o número 23 do Val Fleuri, nas imediações do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL). Com a mudança, o centro passará a ter um espaço maior e mais adaptado às necessidades atuais.

O Grão-Ducado dispõe atualmente de três maisons médicales, que asseguram serviços de urgência fora dos horários de funcionamento dos consultórios dos médicos de clínica geral, aos fins de semana e feriados. Além das novas instalações, as outras duas situam-se na rua Émile Mayrisch, em Esch-sur-Alzette, e mais a norte fica o terceiro centro, na avenida Lucien Salentiny, em Ettelbruck.

O projeto das novas instalações na capital foi criado em 2010 com o objetivo de aliviar as urgências dos hospitais, mas segundo a tutela as estruturas já não conseguem dar vazão ao número crescente de pacientes, algo impulsionado também pela pandemia.

"A primeira vaga da pandemia pôs a nu os limites do conceito inicial das 'maisons médicales'", admite a tutela. Entre os problemas apontados estão a impossibilidade de organizar dois fluxos separados de consultas, e as salas de espera e os consultórios são demasiado pequenos. Este último fator não permite respeitar as medidas de distanciamento necessárias na pandemia.

A contar com um centro maior a partir desta quinta-feira, a tutela espera que os três centros de saúde consigam atender atender os casos menos urgentes, mas também problemas de saúde mais específicos, como por exemplo sintomas de infeção pela covid-19. As outras duas, situam-se na rua Émile Mayrisch, em Esch-sur-Alzette e mais a norte fica o terceiro centro, na avenida Lucien Salentiny, em Ettelbruck.



