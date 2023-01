De que adianta contratar um Chief Happiness Officer se não são capazes de olhar para a pessoa que está na secretária ao lado e perguntar-lhe se está bem ou precisa de ajuda?

Saúde Mental nas empresas: senhor diretor, V. Exa é uma nódoa

Paulo FARINHA De que adianta contratar um Chief Happiness Officer se não são capazes de olhar para a pessoa que está na secretária ao lado e perguntar-lhe se está bem ou precisa de ajuda?

Exmo. Sr. Diretor de Recursos Humanos,

No momento em que saio desta empresa e parto para outro desafio profissional, venho por este meio agradecer todo o empenho e cuidado que teve comigo ao longo do processo de recrutamento e seleção, há dois anos, e durante este período da rescisão contratual nos últimos meses. Do ponto de vista jurídico, foi um descanso tê-lo desse lado.

Do ponto de vista humano e empático, por outro lado, tenho a dizer que V. Exa é uma besta quadrada. E que o departamento que dirige tem gente boa com boas ideias, mas com palermas como o senhor ao comando, a coisa não tem grandes pernas para andar.

Sabe aquilo que se costuma dizer, de que não adianta fazer yoga e meditação e dizer bom dia ao universo e abraçar árvores, se depois não cumprimentamos o porteiro ou não somos capazes de dizer “obrigado” à pessoa que nos serve o café? Aqui passa-se o mesmo.

De que vos serve defender à boca cheia a saúde mental das equipas e o bem estar emocional das pessoas e até contratar alguém para um cargo pomposo como Chief Happiness Officer e anunciar aos quatro ventos nas newsletters que têm um protocolo com uma clínica para consultas de psicologia mais baratas, quando é no próprio seio da estrutura, no dia a dia, que não se pratica a empatia e o cuidado pelo próximo?

Adianta alguma coisa espalharem cartazes pelos corredores todos com fotografias dos funcionários a sorrir se depois não são capazes de respeitar que todos temos direito a ter dias maus e que é preciso compreender e aceitar e acomodar as características individuais de cada pessoa para que se possa potenciar o trabalho em equipa, em vez de quererem formatar toda a gente de forma igual?

Lembra-se do Diogo dos Serviços Gerais, que dançou em cima da mesa na festa de natal do ano passado? Esse, o que pediu a reforma antecipada. Sabia que ele tem uma depressão crónica, diagnosticada há mais de vinte anos, e que foi embora mais cedo porque já não aguentava a relação com o chefe? E que a Bárbara das Encomendas, que toda a gente elogiava porque era uma moura de trabalho e era a primeira a chegar e a última a sair e estudava os trajetos ao detalhe, tem uma perturbação obsessivo-compulsiva e não conseguia deixar e-mails por responder? E que ela não gostava nada, absolutamente nada, de ser assim e procurava ajuda há uma data de tempo? E que o miúdo novo da Contabilidade, que só cá esteve três meses, que tinha uma cabeça brilhante para os números mas não conseguia estar com mais de duas pessoas ao mesmo tempo, é autista e não suportou aquela insistência de quererem sempre que ele almoçasse com os colegas? Quiseram tanto que ele se sentisse bem à força... que acabaram por fazer com que se sentisse mal.

A preocupação com a saúde mental no seio de uma grande empresa é um ponto importantíssimo e esta, infelizmente, é uma nódoa. Porque não ouvem as pessoas, porque não acautelam o estado em que elas estão a trabalhar, porque não protegem os mais frágeis, mesmo que as queixas cheguem até si, porque desvalorizam as sugestões que são dadas habitualmente, porque não aliviam a pressão sobre ninguém, mesmo que esteja à beira de uma crise de ansiedade, porque não se preocupam em ver que há departamentos tóxicos, com pessoas tóxicas, há demasiados anos a fazer o mesmo mau trabalho, que influencia negativamente os outros.

E não é preciso ser psicólogo ou ter um diagnóstico ou viver com alguém que tem um diagnóstico para perceber isto. Basta abrir os olhos, procurar a ajuda de gente que sabe mais do que vocês e trabalhar o cuidado com o próximo. Tentar saber como ele está e o que precisa para estar melhor.

Essa ideia de felicidade aparente, que vos faz dizer, com orgulho, que esta empresa é um grande sítio para trabalhar e até recebem prémios por isso é, na verdade, uma grande ditadura da alegria. Parece que temos de andar sempre a rir, caso contrário não mostramos o quão gratos estamos por vocês nos darem emprego.

Não precisamos que nos carreguem ao colo, mas se nos perguntassem mais vezes como nos sentimos, talvez tivessem menos casos de baixa por burnout. Se perguntarem mais vezes às pessoas se precisam de sair um pouco antes do turno porque estão num dia menos bom, talvez consigam mais delas no dia seguinte – sem estarem à espera disso.

E se, nessas mensagens de positividade que gostam de enviar por e-mail, passarem a dizer a todos os funcionários que não se devem usar expressões como “maluco dos cornos”, “não joga com o baralho todo”, “falta-lhe um parafuso”, “débil mental” ou “atrasado mental”, porque isso só contribui para o estigma, talvez fizessem um melhor serviço.

Lembra-se daquele inquérito que fizeram no ano passado às condições de trabalho da empresa e cujos resultados fizeram questão de partilhar? Sabe que ninguém acreditou naquilo? Como se pode acreditar num inquérito que só é feito às pessoas que trabalham no escritório e não aos que andam na rua e têm contacto com clientes? Como se pode acreditar num inquérito que revela que as pessoas estão satisfeitas com a relação entre vida pessoal e profissional e depois sabemos de casos de colegas que têm de mentir para dizer que vão com o filho ao médico? Como se pode creditar num inquérito que inclui perguntas sobre igualdade de género e depois não há uma única mulher no conselho de administração (uma, que seja)?

Exmo Sr Diretor, os trabalhadores desta empresa (que o senhor e o conselho de administração insistem e chamar de “colaboradores”) ponderam verdadeiramente recomendá-lo como o pior gestor de pessoas de que há memória.

Com os melhores cumprimentos,

Um ex-funcionário que se despede sem saudades

PS: em vez de enviar este e-mail para si, ainda pensei em fazer uma publicação no Facebook (ou, melhor ainda, no LinkedIn). Afinal de contas, é o que vocês fazem também, certo? Comunicam algumas coisas da organização primeiro nas redes sociais e nós ficamos a saber que há mudanças importantes para a nossa vida através do Instagram. Isso faz algum sentido?

