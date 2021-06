No ano passado houve mais consultas de psiquiatra, no Luxemburgo.

Saúde Mental

Luxemburgo com mais consultas de psiquiatra em 2020

Susy MARTINS No ano passado houve mais consultas de psiquiatra, no Luxemburgo.

O número de pacientes com menos de 50 anos aumentou cerca 12%, enquanto a taxa de consultas em psiquiatria das pessoas com mais de 50 anos diminuiu cerca 8%.

Isso deve-se sobretudo às teleconsultas que ocorreram principalmente durante o confinamento, de modo que os mais novos aproveitaram esse sistema de consultas. É o que revela o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, numa resposta parlamentar ao deputado socialista Mars di Bartolomeo.

No total, no ano passado 6.700 pacientes consultaram um psiquiatra, ou seja um aumento de 2,1% em comparação com o ano anterior.

Relativamente à prescrição de medicamentos, como antidepressivos, verifica-se um pico no mês de março, altura do início da crise sanitária e do confinamento no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.