Menos casos de urticária no Luxemburgo

A semana passada, uma brasileira dirigiu-se à polícia luxemburguesa para apresentar queixa dos abusos do patrão. Em resposta, as autoridades deram-lhe ordem de expulsão do país. A ordem foi anulada esta terça feira, mas as associações de direitos humanos criticam o Grão-Ducado por perpetuar uma política que defende agressores e ataca vítimas.