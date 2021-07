O Grão-Ducado já tinha levado a cabo um estudo similar há dois anos junto de crianças com 8, 10 e 12 anos, no entanto foi antes da pandemia. A ideia é comparar resultados antes e depois da covid-19.

Saúde

Estudo do LISER vai avaliar bem-estar das crianças

Susy MARTINS O Grão-Ducado já tinha levado a cabo um estudo similar há dois anos junto de crianças com 8, 10 e 12 anos, no entanto foi antes da pandemia. A ideia é comparar resultados antes e depois da covid-19.

Como é que as crianças vivem este tempo de crise sanitária e social ligada à pandemia da covid-19? E de uma forma mais geral, como é que elas se sentem no meio familiar, escolar ou ainda com os amigos? Estas são algumas das perguntas às quais o Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómica (LISER) vai tentar responder, através de um estudo online que pretende avaliar o bem-estar das crianças residentes no Luxemburgo.

"Só no último fim-de semana recebemos oito jovens na urgência de psiquiatria" O número de jovens com problemas psicológicos não para de crescer e está a gerar lista de espera de mais de três meses. Para responder ao aumento da procura, o Hospital de Kirchberg vai abrir um novo hospital de dia com 20 vagas revela o pedopsiquiatra, Gerhard Ristow em entrevista ao Contacto.

O Grão-Ducado já tinha levado a cabo um estudo similar há dois anos junto de crianças com 8, 10 e 12 anos, no entanto foi antes da pandemia.

A ideia é agora contactar as mesmas crianças e comparar os resultados.

Os pais vão receber nos próximos dias mais informações por correio, sendo que o estudo é feito online e em cinco idiomas: luxemburguês, francês, alemão, inglês e português.

Todos aqueles que respondem ao questionário poderão depois ganhar prémios, ficando inscritos no concurso de numa grande tombola, cujo sorteio será feito entre 30 de agosto e 3 de setembro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.